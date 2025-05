Tízezrek nézték a szenzációs felvételeket, Abony hirtelen országszerte ismertté vált – videóval

A gólyák Abonyban hatalmas figyelmet kapnak a város lakóitól minden évben. Nem is csoda, hiszen minden lépésüket élő közvetítésben tekinthetik meg a madarak kedvelői. A gilicékről Pető Zsolt, a település polgármestere osztott meg egy videót, ami sokak szívét melengette meg a májusi hosszú hétvége alatt. A felvétel futótűzként terjedt, rengeteg reakciót kiváltva a nézőkből.

A gólyák Abonyban rendkívüli hírnévre tettek szert

Fotó: Nagy Balázs

Gólyák Abony szívében: a főtéri fészek körül forog minden tekintet

A Pingvines Óvoda kéményén honoló gólyapár már régóta belopta magát a helyiek szívébe. Mióta viszont élő közvetítésben is követhető életük minden mozzanata, azóta szeretetük túlnőtt Abonyon – legalábbis a májusi hosszú hétvége erről árulkodik.

Ahogy a természet újra életre kel, úgy született meg az abonyiak szeme láttára a város egyik legkedveltebb tavaszi csodája: kikelt az első gólyafióka a óvodai fészekben. Pető Zsolt polgármester hivatalos oldalán osztotta meg az örömhírt április 30-án, és bejegyzéséhez videót is mellékelt, amelyen látható a gólyamama, és nemrég előbújt fiókája. A bejegyzés pár nap alatt hatalmas elérést produkált – 22 ezer reakció, több száz hozzászólás és rengeteg megosztás mutatja, milyen sokan figyelték meghatódva az új élet kezdetét az ország számos pontjáról.

Napról napra érkezett újabb örömhír

A szenzáció nem csillapodott, ugyanis szinte naponta osztották meg a fejleményeket az érdeklődőkkel. Az első tojást követően már másnap előbújt az újabb fióka, míg végül május negyedikén az utolsó is megmutatkozott a gólyakamera előtt. A hozzászólásokból kiderült: tavaly is négy tojást nevelt ki a gólyapár, egészen a kirepülésükig.

Ritka pillanat, hogy szemtanúi lehetünk egy új életnek

– írták többen is a hozzászólásukban, kifejezve azt, hogy hálásak a város vezetőjének, amiért lehetőség adódik testközelből végig kísérni a madarak életét.

Érdemes továbbra is résen lenni

Már csak azért is, mert az igazán izgalmas pillanatok csak most jönnek. Bár egy darabig még biztosan a szülők meleg tollazata alatt fejlődnek a fiókák, később a gólyakamerának köszönhetően élő közvetítésben tekinthető meg több látványos mozzanat is.