Tíz méter magasból zuhant le egy autó Szolnok belvárosában – galériával, videóval

Közlekedési Kultúra Napja – van még mit tanulnunk

A rendezvényen a látványon túl érdemes volt a figyelni az elhangzottakra is. Kosztyó Gábor rendőr alezredes nyitóbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy milyen sok múlik azon, hogy mennyire vagyunk tudatosak a közlekedés során. Hangsúlyozta azt is, hogy a közlekedésben mindenki részt vesz: gyalogos, biciklis, rolleres, autós, űrhajós. A rendezvény mottója ezért is lett a "Kulturáltan földön-vízen-levegőben...és az űrben!"

Fontos tanács volt az is, hogy ha belecsöppenünk egy balesetbe, akkor mindenek előtt biztosítsuk a saját és a sérültek biztonságát, lehetőségeinkhez képest segítsünk, de

amennyiben segíteni nem tudunk, ne hátráltassuk a mentést és az intézkedést főleg azzal ne, hogy személyiségi jogokra és biztonságra fittyet hányva rögzíteni kezdjük a balesetet!

Ha pedig baj van, akkor a 112-es hívószámot tárcsázzuk.

A rendezvényen a fiatalok kipróbálhatták a biztonsági öv szimulátort és a borulás szimulátort. Az utóbbiból megtudhatták, milyen árokba borulni egy autóval. Az iskola egyik tantermében pedig a Magyar Vöröskereszt munkatársaitól lehetett megtanulni az újraélesztés legfontosabb fogásait.