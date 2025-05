Fényes nappal is sokan félnek már Tiszaföldvár ezen részén, sürgős lenne cselekedni

A közbiztonsági problémák mellett szó esett az elhanyagolt ingatlanokról, kóbor kutyákról, gazdátlan autóroncsokról és a körzetet elcsúfító illegális szemétlerakókról is. A városrészi közösségek szerint mindez nemcsak esztétikai kérdés, hanem biztonsági kockázat is. Egyre többen sürgetik az önkormányzati, rendőrségi és közterület-felügyeleti szervek közös, átfogó fellépését, mielőtt a helyzet még inkább kezelhetetlenné válik.

A lakossági fórumon az útállapotok, az elhanyagolt ingatlanok, a kóbor ebek és az illegális szemétlerakók is napirendre kerültek. Többen jelezték, hogy önkéntesen is részt vennének az utak javításában, ha az önkormányzat biztosítaná az ehhez szükséges anyagokat. Javaslat született a csellengő fiatalok támogatására is, például ifjúsági programok létrehozásával. A lakók szerint a valódi változáshoz intézményi együttműködésre és határozott lépésekre van szükség.