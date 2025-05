Olyan dolog történhet Szolnokon, amelyre már hosszú évek óta nem volt példa

A HungaroMet friss előrejelzése szerint május 3-án országszerte forró, nyáriasan meleg időre számíthatunk, így Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében is különösen érezhető lesz a hőség. A térség több pontján is elérheti vagy akár meg is haladhatja a hőmérséklet a 30 fokot, Szolnokon és környékén 31 °C is várható délutánra, így akár a legmelegebb napra is készülhetünk.

Szolnokon ma ismét forróságra készülhetünk. Megismétlődhet a 2012-es legmelegebb nap?

Forrás: HungaroMet

Újra támad a hőség: közelítünk a legmelegebb nap rekordjához

A május eleji hőség nem példa nélküli hiszen 2012-ben pontosan ezen a napon, május 3-án Szolnokon mérték az országos csúcsot, amikor is 32,6 °C-ra kúszott a hőmérséklet.

Ezzel máig ez az egyik legforróbb májusi nap hazánk történetében. A szombati előrejelzések alapján nem kizárt, hogy megközelítjük ezt az értéket.

Az extrém hőmérséklet nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet, különösen az idősekre, kisgyermekekre és a krónikus betegségben szenvedőkre. A hatóságok azt javasolják, mindenki igyon elegendő folyadékot, kerülje a tűző napot dél és délután három között, és ha lehet, klimatizált helyen tartózkodjon.