Egy kísértet járta, kiégett motelre bukkantak a Jászságban, sűrű növényzet rejti az épületet

Tűz pusztított 2014 novemberében Jásztelken. A szóban forgó épület a Mizse motel volt, mely azóta is elhagyatottan áll, ami még épségben megmaradt benne, azt az élelmesek elkezdték széthordani, ellopni. Az egyik elhagyatott épületeket felkutató Facebook-oldal tájékoztatása szerint, most fotósok fedezték fel az épületet, a napokban friss fotókat osztottak meg a kiégett épület belsejéről, illetve a kerthelyiségről is. Láthatjuk tehát, milyen állapotban van most, több mint tíz év elteltével a jászteleki motel.

„A jásztelek határában található motelből még időben sikerült kimenekülnie mindenkinek, az épület azonban szinte teljesen kiégett. A lángok szerencsére nem terjedtek át a szomszédos épületekre és megmenekült az évszázados tölgyeket rejtő pusztamizsei erdő is” – írta meg hírportálunk még 2014 novemberében a Mizse motel katasztrófájáról. A Jásztelken található Mizse motel még 2014 novemberében égett ki, az épület azóta elhagyatottan áll

Fotó: Yvette Urbex Tűzvész puszított a Mizse motelben Mint kiderült, a lángok a jászteleki Mizse motel felső szintjén keletkeztek, onnan terjedtek át aztán később a tetőre. A riasztást november 10-én, hétfőn, nem sokkal este kilenc kapták a tűzoltók, akiknek gyors kijutását a sűrű köd is nehezítette. A tűz oltását a jászberényi hivatásos tűzoltók kezdték meg. A helyszínen 4-es kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el, így a nagykátai, hevesi és hatvani tűzoltók is útnak indultak a tűz megfékezésére, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre sietett. A tetőszerkezetet kívülről négy vízsugárral oltották a lánglovagok, az épület belsejében pedig két vízsugárral próbálták megfékezni a tüzet.

A leégett Mizse motel Jásztelken Fotók: Yvette Urbex

A korábban benn tartózkodók a tűzoltók kiérkezésére szerencsére már elhagyták az épületet. A tűzoltó egységeknek sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz a szomszédos épületekre és a közeli, évszázados tölgyeket is rejtő erdőre átterjedjen. Az épület mindhárom szintjén, összesen 1200 négyzetméter alapterületen küzdöttek a lángokkal. A motel épületének fagerendái és a belső borítása hatalmas lángokkal égett. A tűzoltók hosszú órákig küzdöttek a lángokkal, míg megfékezték azokat. A baleset másnapján is még a helyszínen dolgoztak. A hely azóta elhagyatottan áll, ami még épségben megmaradt benne, azt az élelmesek elkezdték széthordani, ellopni. Az egyik elhagyatott épületeket felkutató Facebook-oldal osztott meg a napokban friss fotókat a kiégett épület belsejéről, illetve annak kerthelyiségéről. Láthatjuk tehát, milyen állapotban van most, több mint tíz év elteltével a jászteleki motel. Mi is az az urbex? Urbex. Mit is jelent ez? – tehetjük fel magunkban a kérdést. A szó az angol urban exploration vagy urban exploring kifejezésből ered, mely városfelfedezést jelent, középpontjában pedig olyan épületek állnak, melyek már vagy romosak és elhagyatottak, vagy éppen ellenkezőleg aktívak, de a magánszemélyek számára nem látogathatók. Az urbex célpontjai lehetnek többek között elhagyatott gyárak, kórházak, katonai és ipari létesítmények, tetők vagy pincerendszerek, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák is.

