Véres harcok és ádáz küzdelem vezetett ahhoz, amit május elsején ünneplünk – galériával

Természetesen a politika is igyekezett bevonni az eszköztárába, a Harmadik Birodalomtól a Szovjetunióig, majd a „béketábor„ országaiban is mindenütt kiemelt állami eseménynek számított május elseje. Sokan emlékeznek még nálunk is az egykori sör és virsli övezte majálisokra, de a mögötte álló emberi tartalomnak köszönhetően ez a nap a munka ünnepeként túlélte a rendszerváltást is.

A világ országainak túlnyomó többségéhez hasonlóan jelenleg is hivatalos ünnep maradt. Közben a munka értékének megbecsülésének jeleként az egyház is elismerte, mert a Biblia szerint Munkás Szent József tanította az ácsmesterségre nevelt fiát, Jézust. XII. Piusz pápa 1955-ben Munkás Szent József emléknapjává nyilvánította május 1-jét, így lett katolikus ünnep is. Szolnokon 1933-óta egy templom is emlékeztet erre a napra, mivel ekkor emelték a városban a Munkás Szent József tiszteletére szentelt Eötvös téri templomot.