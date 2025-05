Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Mindenkit lázban tart a föld alól előbújó női torzó (összefoglaló)

Fotó: Nagy Balázs

Riadtan kiabáltak a szolnoki traktorosnak, hogy álljon meg, valami jön elő a földből

A rejtélyes női szobor története továb folytatódik, és minden nap új kérdéseket vet fel. Ezúttal egy traktoros ijesztő történetéről mesélünk, mely különös fordulatot vett. A szolnoki torzó újabb titkokat hív életre.

Az ország legkülönlegesebb vonata gördül be Szolnokra, őrület, mi ment a jegyekért

Legutóbb is órási szenzáció volt, mikor megjelent a Bivaly gőzmozdony Szolnokon.

Fotó: Nagy Balázs

A zsibongó majális után egy kis nosztalgikus hangulatra vágyik? Akkor jó hírünk van: tudjuk, hogy mikor látható a Bivaly gőzmozdony Szolnokon!

Rémülten rohantak ki az utcára a helyiek a csattanást hallva: borzasztó tragédia történt Cegléden – videóval

Halálos baleset történt Cegléden május elsején, amelyhez több mentőautó, és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Illusztráció

Hatalmas csattanás hangjára lettek figyelmesek egyes ceglédiek, akik rémülten szaladtak ki otthonaikból május elsején. Azonban ami fogadta őket, az minden elképzelésüknél borzalmasabb volt. Halálos baleset Cegléden: a történtekről szemtanúk számoltak be egy lakossági csoportban.

Egy munkából hazafelé tartó szolnoki nő ijedten látta, mi közeledik felé a híd irányából

Hajszálon múlt a gázolás Szolnok egyik forgalmas zebrájánál

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Megdöbbentő esetről számolt be egy szolnoki nő, aki gyorsaságának köszönheti testi épségét. Egyetlen másodperc, pár centiméter, és egy gyors felismerés – mindössze ennyi mentette meg életét. Hajszálon múlt a gázolás Szolnok belvárosában.

Rémisztő dologgal szembesítette szüleit a jászsági férfi, aztán meg is mutatta, amiről beszélt

A fürdőszoba ajtót is megrongálta a férfi

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

A férfit a szülei 2023 márciusában kijelentették az ingatlanukból is, de ennek ellenére ő a szülei engedélye nélkül, akaratuk ellenére többször is bement oda, volt, hogy éjjel, és olyan is előfordult, hogy az egész éjszakát ott töltötte, és csak többszöri felszólításra ment el.

A szolnoki Csikós Zsóka a világbajnokot is legyőzte (összefoglaló)

A szolnoki Csikós Zsóka első felnőtt válogatóján diadalmaskodott

Forrás: kajakenusport.hu

Szerdán kezdődött és egészen szombatig tart majd a honi kajakosok és kenusok válogatója. A szegedi, Maty-éri pályán ezúttal 14 számban rendezik meg a küzdelmek, melynek eredményei döntően befolyásolják, hogy kik indulhatnak majd a szegedi és a poznani világkupákon. Már a nyitó napon szolnoki sikereknek örülhettünk.