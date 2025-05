Kiderült, ki veszi át a vármegye irányítását – videón mutatjuk

Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Megválasztották a vármegyei közgyűlés új elnökét. Dr. Fazekas Gábor Gyula esküt tett és terveiről beszélt az ünnepi ülésen.

Fotó: Mészáros János

Új elnököt választott a vármegyei közgyűlés a redemptiós emlékülésen – videóval, galériával

Leköszönt a korábbi elnök. Megválasztották a vármegyei közgyűlés új elnökét. Emlékeztek a Redemptio 280. évfordulójára. Hétfő délelőtt ünnepi ülést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés.

Javában zajlott a rajtaütés a miklósi díler házában, amikor bizarr dolog akadt a rendőrök kezébe

5,5 millió forintot foglaltak le a rendőrök

Forrás: Police.hu

A gyanú szerint a törökszentmiklósi díler hetente 50-200 gramm kábítószernek minősülő, mefedron hatóanyag-tartalmú, illegális szert értékesített 2000-3000 forint/gramm áron további dílereknek.

Egy kísértet járta, kiégett motelre bukkantak a Jászságban, sűrű növényzet rejti az épületet

A Jásztelken található Mizse motel még 2014 novemberében égett ki, az épület azóta elhagyatottan áll

Fotó: Yvette Urbex

Tűz pusztított 2014 novemberében Jásztelken. A szóban forgó épület a Mizse motel volt, mely azóta is elhagyatottan áll, ami még épségben megmaradt benne, azt az élelmesek elkezdték széthordani, ellopni. Az egyik elhagyatott épületeket felkutató Facebook-oldal tájékoztatása szerint, most fotósok fedezték fel az épületet, a napokban friss fotókat osztottak meg a kiégett épület belsejéről, illetve a kerthelyiségről is. Láthatjuk tehát, milyen állapotban van most, több mint tíz év elteltével a jászteleki motel.

A belvárosban feltűnt gyönyörű női arcról beszélnek Szolnokon, azonnal híre ment az esetnek

A Móra parki rúgófalon legális és elfogadott lett a graffitizés Szolnokon

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft facebook oldala

A szolnoki Ispán körúti Móra parkban álló méretes rúgófal néhány évvel ezelőtt új funkciót kapott. A vármegyeszékhely egyik „legzöldebb” terén egykoron az aszfaltozott kispályás futballpálya és a mögötte betonelemekből felépített gyakorlófal volt a legkedveltebb játékelem a fiataloknak. Ma már alig pattog a labda a bitumenes arénában, és a rúgófalnak is más rendeltetése lett, mint hajdanán volt, helyét átvette az utcai graffitizés Szolnokon.

Nem tesszük zsebre, amit az időjárástól kapunk a héten

Napfény és viharfelhők váltják egymást – igazi áprilisi hangulat uralja az eget

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A már-már nyárias idő után jelentős lehűlésre számíthatunk a következő napokban, és megjelennek az esőfelhők is.

Óriási ünnepséget rendeztek Cserkeszőlőn, hét évtizede fogadja a látogatókat a fürdő – galériával, videóval