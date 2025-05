A gyermek az autóban aludt, amikor az autót ütni kezdték – egy apát támadtak meg a 4-esen

Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Az apára támadt sofőr vérlázító cselekedete borzolta a kedélyeket a térségben

Forrás: Képernyőkép / Youtube

A kislány túl kicsi volt hozzá, hogy tudja, apja szinte élet-halál harcot vív értük a 4-esen

Egy kisbabájával utazó férfi nyugalmát zavarta meg egy ismeretlen autós, aki előbb veszélyesen manőverezett, majd meg is állította őt. Az apára támadt sofőr nemcsak szidalmazott, de az autót is ütlegelni kezdte, pont ott, ahol a gyermek aludt. Az esetről videófelvétel is készült, melyet a közelmúltban hoztak nyilvánosságra.

Rettenetes oka volt, hogy mindig ugyanaz a pár ember jelent meg egy szolnoki beépítetlen területen

Öt kábítószer-kereskedő letartóztatását indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A rendőrség lecsapott egy szolnoki drogbandára, akik évekig terítették a „kristály” nevű szert, még családtagokat is bevonva a bizniszbe. A gyanúsítottak letartóztatását elrendelték, de a végső döntést a Szolnoki Törvényszék hozza meg.

Alattomos tettet tervezett, végül egy kutyát gyilkolt meg a felbőszült tiszabői férfi

Fotó: Mészáros Géza

Közúti veszélyeztetésként indult, de súlyosabb cselekménnyé átminősítve emberölés kísérletének bűntettére változtatták egy tiszabői férfi büntetőügyét. Az illető a vád szerint embert akart ölni Fegyverneken...

Félelmetes látvány: kiszáradt a Holt-Körös, sosem láttak még hasonló pusztítást a tiszazugi faluban

Nem sok víz maradt a Kistehenes Holt-Körösben, rengeteg hal pusztul el

Forrás: Pecaverzum

A helyszínen kiderült, hogy 200 méter hosszan egy 15 méter széles sávban látható még valamennyi víz a holtágban, a legmélyebb része maximum 30-40 centiméter lehet. A Kistehenes Holt-Körös sosem száradt ki, még a 2022-es nagy aszály idején sem.

Betámadták a nyaralópiacot a Tisza-tavi ingatlanok, hihetetlen árakra készüljenek a vevők – galériával

Nyáron csodás élményeket tartogat a Tisza-tó, például a strandokon...

Fotó: Archív / Mészáros János

Itt a jó idő, jön a nyár. Szépen, lassan benépesülnek az üdülőövezetek, megtelnek a hétvégi házak. A vásárlók is visszatértek a nyaralópiacra. Ráadásul most úgy látszik, nemcsak a Balaton a riviéra, akad ugyanis vízparti település a balatoni ár harmadáért is. A térségünket is érintő Tisza-tó ebből a szempontból abszolút nyerő, az eladók most hihetetlen árakkal támadták be az ingatlanpiacot.

Az utolsó simogatás után örökre elaludt a menhely lakója, sokat köszönhettek neki a miklósiak