Szolnokon senki sem számított arra, amit a fekete autóból mondtak

Összefoglalónkban összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit.

Összefoglaló: sokan nem is gondolnák, hogy hány év szabadságvesztéssel jár a büntetőfékezés

A szolnoki sofőrök nem tudták, mekkora baj történik, amikor a fekete autó vezetője letekerte az ablakot

Egy szokatlan manőver Szolnok belvárosában nemcsak a forgalmat borította fel, hanem kérdések sorát vetette fel a közúti agresszió határairól. A történtek nyomán újra reflektorfénybe került a büntetőfékezés jelensége és az, hogy milyen intézkedésekre számíthatnak az ilyen magatartást tanúsító sofőrök. A hatóságok válaszoltak a témában feltett legfontosabb kérdésekre.

Tizenhét év után megismétlődik a drámai helyzet Püspökiben, az adatok szerint pont ugyanaz fog történni

Az aszályos idő ellenére lesz horgászat Tiszapüspökiben.

Fotó: facebook.com / Bander József

Az idei tavasz súlyos vízhiányt hozott magával. Az elmaradt vízfeltöltés és a csapadékszegény időjárás miatt drasztikusan csökken a vízszint a Szajol és Tószeg határában található 76 hektáros holtágon. A horgászközösség attól tart, hogy idén teljesen ellehetetlenül a horgászat Tiszapüspökiben.

Drámai látvány fogadta a helyieket a tragédia helyszínén, a reggeli baleset óta két település gyászol

A halálos baleset Pest vármegyében, Kocsér és Kőröstetétlen között történt. A fotón az érintett személyautó látható

Fotó: Nagy Balázs

Megdöbbentő részletek derültek ki a Kőröstetétlennél történt tragikus közúti balesetről. A csütörtök reggeli karambol két ember életét követelte. A halálos baleset helyszínére sietett a dél-pesti település polgármestere is.

A kerti hulladék elégetésére konkrét napokat határoztak meg, a rendelet megszegésének következményei is vannak

A szabadtéri égetés szabályait fontos ismerni

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ahogy megkezdődik a kerti munkák szezonja, sokan szeretnék eltüntetni a felgyülemlett zöldhulladékot. A szabadtéri égetés azonban csak meghatározott időszakban és szigorú feltételek mellett engedélyezett, ezért érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

Rendben van a környezetünk? Kiderül, ha megfigyeljük ezt az előlényt!

Veszélyben a tiszavirágzás az alacsony vízállás miatt

Fotó: Mészáros János

A Tisza jelképe, az évszázadok óta csodált tiszavirág állt a középpontjában a II. Nemzetközi Tiszavirág Konferenciának, amelyet a Tiszakürti Arborétumban tartottak. A természetvédelmi szakemberek nemcsak a faj kutatásának újabb eredményeit ismertették, hanem közösen vázoltak fel jövőképet is a védelmére.

Kétségbeejtő hang hallatszott a kis ceglédi utcában, miután elsuhant a titokzatos autó