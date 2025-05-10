2025.05.10. 21:06
Szolnokon senki sem számított arra, amit a fekete autóból mondtak
A szolnoki sofőrök nem tudták, mekkora baj történik, amikor a fekete autó vezetője letekerte az ablakot
Egy szokatlan manőver Szolnok belvárosában nemcsak a forgalmat borította fel, hanem kérdések sorát vetette fel a közúti agresszió határairól. A történtek nyomán újra reflektorfénybe került a büntetőfékezés jelensége és az, hogy milyen intézkedésekre számíthatnak az ilyen magatartást tanúsító sofőrök. A hatóságok válaszoltak a témában feltett legfontosabb kérdésekre.
Tizenhét év után megismétlődik a drámai helyzet Püspökiben, az adatok szerint pont ugyanaz fog történni
Az idei tavasz súlyos vízhiányt hozott magával. Az elmaradt vízfeltöltés és a csapadékszegény időjárás miatt drasztikusan csökken a vízszint a Szajol és Tószeg határában található 76 hektáros holtágon. A horgászközösség attól tart, hogy idén teljesen ellehetetlenül a horgászat Tiszapüspökiben.
Drámai látvány fogadta a helyieket a tragédia helyszínén, a reggeli baleset óta két település gyászol
Megdöbbentő részletek derültek ki a Kőröstetétlennél történt tragikus közúti balesetről. A csütörtök reggeli karambol két ember életét követelte. A halálos baleset helyszínére sietett a dél-pesti település polgármestere is.
A kerti hulladék elégetésére konkrét napokat határoztak meg, a rendelet megszegésének következményei is vannak
Ahogy megkezdődik a kerti munkák szezonja, sokan szeretnék eltüntetni a felgyülemlett zöldhulladékot. A szabadtéri égetés azonban csak meghatározott időszakban és szigorú feltételek mellett engedélyezett, ezért érdemes tisztában lenni a szabályokkal.
Rendben van a környezetünk? Kiderül, ha megfigyeljük ezt az előlényt!
A Tisza jelképe, az évszázadok óta csodált tiszavirág állt a középpontjában a II. Nemzetközi Tiszavirág Konferenciának, amelyet a Tiszakürti Arborétumban tartottak. A természetvédelmi szakemberek nemcsak a faj kutatásának újabb eredményeit ismertették, hanem közösen vázoltak fel jövőképet is a védelmére.
Kétségbeejtő hang hallatszott a kis ceglédi utcában, miután elsuhant a titokzatos autó
Vérlázító kamerafelvétel hoztak nyilvánosságra az elmúlt napokban Cegléden. Egy helybéli család figyelt fel a kutya gázolására. Az esetet követően visszanézték a biztonsági kamerák által rögzített pillanatokat, és sokkoló látvány tárult a szemük elé. Azonnal értesítették a hatóságokat.
Sorsfordító emléket idéztek fel Jászberényben, az egész város kíváncsi volt rá
Egy gombostűt sem lehetett leejteni a jászberényi Ifjúsági Házban május 7-én, olyan sokan voltak kíváncsiak a Jászsági Hagyományőrző Egylet legújabb előadására. A Közös akarattal című történelmi színjátékot a Jászkun Redemptio 280. évfordulója alkalmából vitték színre.