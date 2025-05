Focista és popsztár álmok szertefoszlottak, közgazdász lett belőle

Mi leszel, ha nagy leszel? – egy kérdés, amit gyerekként rengetegszer hallunk, felnőttként viszont gyakran újra meg kell válaszolnunk. De mi történik, ha egy kormánybiztos és száz kíváncsi általános iskolás találkozik, hogy a pályaválasztás előtt együtt keresse a válaszokat? Ez történt a Szolnoki Szakképzési Centrum Szakmák Színpada elnevezésű rendezvénysorozatának második állomásán, ahol a vendég nem más volt, mint György László, a Tanítsunk Magyarországért programért felelős kormánybiztos. Az esemény különlegessége az volt, hogy nem hagyományos előadás zajlott, hanem egy kötetlen beszélgetés – egy igazi kanapébeszélgetés –, ahol a mikrofon kézről kézre járt, a hangulat pedig inkább egy baráti találkozóra emlékeztetett, mint egy hivatalos rendezvényre.

Dr. György László kormánybiztos őszintén mesélt a közgazdász pályaválasztás kihívásairól a Szolnoki SZC eseményén

Pályaválasztás kötetlenül – Focista, popsztár vagy közgazdász?

György László őszintén mesélt gyerekkori álmairól. Focista akart lenni, majd popsztár, sőt dalokat is írt, aztán mégis közgazdász vált belőle. Miért? Mert hatni akart másokra, értéket teremteni. Mert szerette volna, ha amit csinál, annak súlya van, az emberek életére nézve, fogalmazta meg a kormánybiztos.

A közgazdász az, aki hatással van: emberekre, döntésekre, rendszerekre.

És ha már hatás: György László ma már programokat vezet, döntéshozókat segít, gyerekek ezreinek életére van hatással. Olyan fiatalokat támogat, akik nem biztos, hogy minden esélyt megkapnak az életben, de ha lehetőséget kapnak, ragyogni kezdenek.

Mentorok országszerte – Tanítsunk Magyarországért

A beszélgetés fontos pontja volt a Tanítsunk Magyarországért program bemutatása, amelynek célja, hogy 2030-tól minden ma általános iskolás rendelkezzen legalább egy szakmával, vagy képességei szerint továbbtanuljon. Dr. György László kiemelte:

A célunk az, hogy 2030–ra minden ma általános iskolásnak legyen egy biztos szakmája – vagy továbbtanulhasson képességei szerint.

A programban jelenleg csaknem 800 egyetemista mentorál több mint 3500 általános iskolást 110 magyar iskolában. A következő cél: 2000 mentor, 10 000 gyerek. Ez a mérföldkő már lehetővé tenné, hogy mindenkit elérjenek, akinek szüksége van támogatásra, emelte ki a kormánybiztos.

Ha egy gyerek mellé odaáll egy hiteles, segítő felnőtt vagy egyetemi mentor, az el tudja indítani őt az életben.

Tegye fel a kezét, aki általános iskolás!

És mentek is fel a kezek – mert ezúttal nemcsak középiskolások, hanem rengeteg általános iskolás is jelen volt az eseményen. Ők voltak igazán otthon a kanapés beszélgetés stílusában. Bátran kérdeztek, nevettek, sőt sokan meg is osztották, milyen szakmát képzeltek el maguknak.

Színész. Orvos. Jogász. Rendőr. Fogorvos. Közgazdász.

A beszélgetésen részt vett dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is, aki maga is pedagógusból lett politikus. Hangsúlyozta:

Nem rang kérdése, hogy valaki gimnáziumba vagy technikumba megy – hanem az, hogy megtalálja, amiben jó, és elkezdje építeni a saját útját.

A gyerekek kérdéseiből kiderült, hogy komolyan foglalkoztatja őket a jövőjük – csak éppen nem mindenki tudja, merre induljon. És ez így van rendjén.

Nem mindenki tudja ma, mi szeretne lenni, de ha van szakmája, akkor tud majd mihez kezdeni az életével.

– fogalmazott György László.