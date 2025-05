Nem árt felkészülni: így piacozhatunk a Jászkunságban a hosszú hétvégén

​A május elsejei hosszú hétvége alkalmával Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több piacán is változások lehetnek a nyitvatartásban. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a piaci nyitvatartásokról.

Piaci nyitvatartás: elhoztuk a legfontosabb információkat

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok:

Vásárcsarnok (Ady Endre út 11.): általános nyitvatartás szerint hétfőtől péntekig 6:00–17:00, szombaton 6:00–14:00, vasárnap 6:00–12:00. Május 1-jén, mint ünnepnapon, a nyitvatartás eltérhet, érdemes előzetesen tájékozódni. ​

„Lengyel piac” (Abonyi út 55.): szombatonként 6:00–13:00 között tart nyitva. Május 1-jén zárva tart.​

Széchenyi piac (Széchenyi körút 127.): hétfőn zárva, a többi napon 6:00–17:00 között nyitva. Május 1-jén zárva tart.​

Jászberény:

Városi Piac (Kossuth u. 10–12.): hétfő, szerda, vasárnap: 6:00–12:30; kedd, csütörtök, péntek, szombat: 4:30–15:00. Május 1-jén, mint ünnepnapon, a piac zárva tart. ​

Törökszentmiklós:

Városi Piac (Táncsics u. 2/a): hétfőtől péntekig 7:00–16:00, szombaton 6:00–13:00, vasárnap zárva. Az iparcikkpiac hétfőtől péntekig 7:00–16:00, szombaton 7:00–13:00, vasárnap és ünnepnapokon zárva tart. A baromfi- és galambpiac szerdán és szombaton 6:00–13:00 között működik.

Karcag:

Nagykun Termelői Piac (Táncsics krt. 46.): minden hónap páratlan péntekén 14:00–18:00 között tart nyitva. Május 1-je nem esik ilyen napra, így a piac zárva lesz.

A piac, ahol mindig történik valami

A piac nemcsak a bevásárlás helyszíne, hanem a hétköznapi élet színtere is – ezt legutóbb Szolnokon tapasztalhatták meg a vásárlók, amikor egy dühös férfi politikai kirohanása borzolta a sorban állók kedélyeit. Ahogy az előző piaci jelenet is mutatta: a standok között sosem lehet tudni, mire számíthat az ember – néha csak friss zöldségre, máskor egy váratlan szóáradatra is.

A friss áruk mellett tehát a piaci hangulat és az élmények sem maradnak el – legyen szó váratlan jelenetekről vagy ismerős beszélgetésekről. Aki tehát a hosszú hétvégén friss termékeket keres, vagy csak belecsöppenne egy kis vidéki valóságba, ne hagyja ki a piacot: itt mindig zajlik az élet. Akár bevásárolni indulunk, akár csak szemlélődni, a piacon mindig találunk egy jó sztorit – vagy az élet írja meg nekünk ott helyben.