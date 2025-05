Kábelfektetés közben csontvázra bukkantak Martfűnél, a legfurcsább dolgot viszont észre sem vették a munkások

Martfű határában előbb egy őskori csontváz, majd egy 11. századi kereszt-töredék bukkant fel a földből. A különleges régészeti leletek nem csupán a múltról mesélnek, hanem újraindították a kérdést is: mit gondolnak minderről a helyiek? Hogyan viszonyulnak saját településük múltjához?

2024 júniusában optikai kábel fektetése közben emberi csontokra lettek figyelmesek a munkások Martfű határában, a Kövérmajor térségében. Azonnal értesítették a hatóságokat, majd a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei megkezdték a feltárást. A talajból egy több ezer éves, vélhetően az újkőkor vagy bronzkor idejéből származó koponya és csontváz került elő, amelyhez kerámiatöredékek és egy állati fogból faragott díszes gyöngy is tartozott – valószínűleg a halott nyakában függött.

A csontváz alapján a régészek egy körülbelül 170 centiméter magas férfire következtettek, aki szabályos temetkezés során került a földbe. A leletet elszállították, megtisztították, de részletesebb antropológiai vizsgálatra eddig nem került sor.

2025 áprilisában egy újabb különleges felfedezést jelentettek be: a térségből egy 10–11. századi mellkereszt-töredék is előkerült. Bár a kereszt felső része hiányzik, a lelet így is kiemelkedő: a honfoglalás utáni keresztény kultúra egyik korai nyoma lehet. A szarmata, illetve római eredetű ötvös technikákra emlékeztető díszítés és kivitel még értékesebbé teszi.

Mit gondolnak minderről a helyiek?

A ritka és izgalmas leletek kapcsán megkérdeztük a martfűi lakosokat, hogyan viszonyulnak településük múltjához, és mit gondolnak a csontváz és a kereszt felfedezéséről. A válaszokból kiderül, hogy bár sokan keveset tudnak a feltárásokról, szívesen látnák, ha ezek a helyi közösség életének részévé válhatnának.

Egy fiatal helybéli például így reagált:

Nem is hallottam róla. Hol volt pontosan?

– kérdezett vissza őszinte meglepetéssel. Az érdeklődése azonban azonnal felébredt: szerinte is érdemes lenne nagyobb nyilvánosságot adni a hasonló feltárásoknak, akár egy helyi tájékoztató fórum vagy bemutató keretében.

Egy bolti eladó hasonlóan nyilatkozott:

Sajnos, nem tudunk róla semmit. Jó lenne többet tudni róla.

Szerinte sokan csak a hírekből értesülnek a régészeti eseményekről, de a helyi közösség szívesen hallgatná meg szakértők beszámolóját – akár iskolákban, könyvtárban vagy közösségi házban.

Egy fiatal férfi, aki korábban már olvasott a csontvázról, így fogalmazott:

Olvastam, hogy koponyát találtak a határban. Elég hátborzongató, de nagyon érdekes, hogy ki lehetett az illető.

Szerinte izgalmas lenne megtudni, hogyan élt az az ember, akinek a maradványai ma a múzeumban pihennek – és jó lenne, ha ez a tudás mindenkihez eljutna.

Mások a nyilvános tájékoztatást hiányolják:

Várjuk a további kutatást, de nem tudjuk, hogy állnak a munkák.

– mondta egy idősebb lakos. Hozzátette: egy helyi előadás, tárlat vagy akár szabadtéri kiállítás segítene közelebb hozni a múltat azokhoz is, akiknek nincs idejük vagy lehetőségük követni a régészeti híreket.

Egy kétgyermekes édesanya pedig így fogalmazott:

Nagyon izgalmas! Ezek felbecsülhetetlen értékek. Jó lenne, ha az iskolásokat is elvinnék megnézni, ha lesz belőlük kiállítás.

Szerinte fontos lenne, hogy a gyerekek ne csak tankönyvekből tanuljanak a múltról, hanem saját városuk példáján keresztül ismerjék meg a régészet jelentőségét.