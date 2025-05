Olimpikonnal csapott össze az államtitkár, ez lett a végeredmény – videóval, galériával

És éltek vele pénteken is. A programon többek között

kosárlabda,

asztalitenisz,

sárkányhajózás,

strandröplabda,

nordic walking sportágakban próbálhatták ki magukat a diákok.

Valamint a kondiparkban is megmutathatták erejüket, mivel az országjárásnak ez az új, divatos edzésforma áll a középpontjában.

„Versengett” az államtitkár, a polgármester és az olimpikonok

Tiszafüreden ráadásul mindjárt egy különleges összecsapást is láthattak a résztvevők. Hiszen a roadshow Tisza-tavi állomásán megjelent két olimpikon, világbajnok öttusázó, Bőhm Csaba és Demeter Bence is. Ők a kondiparkban „versenyt csimpaszkodtak” az államtitkárral és a polgármesterrel, és bár utóbbiak is ügyesen végigmentek a pályán, azért a sportolók fürgébbek voltak. Előttük-utánuk pedig egész nap a gyerekeké volt a pálya.

Az ember csak akkor lehet igazán jól, ha nem csak fejben, de testben is jól van. A sport olyan készségeket, képességeket fejleszt, amiket nem lehet mással megszerezni. Ezért is tartom örömtelinek, hogy Tiszafüreden ilyen jó sportkomplexum jött létre

– vélekedett hírportálunknak Bőhm Csaba.

Márpedig ha Csengcsou világbajnoka így látja, azt akár meg is szívlelhetjük.