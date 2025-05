Retró árak, rendezett környezet – május elsején nyit a strand!

Május 1-én ismét megnyitja kapuit az abonyi strand, ahol az idei szezonban is retró árakkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A létesítmény nemcsak kedvező áraival, hanem ápolt, rendezett környezetével is csábítja a látogatókat. Pető Zsolt polgármester közösségi oldalán számolt be róla, hogy képviselőtársaival és az üzemeltető ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársaival közösen jártak a helyszínen, hogy meggyőződjenek a nyitás előtti állapotokról.

Pető Zsolt, Abony polgármestere is a helyszínen járt, ahol mindent rendben talált

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Mindent rendben találtunk: tisztaság, ápolt, szép ősfás környezet várja a strandolás szerelmeseit

— jelentette be a polgármester.

A megszokott kedvező árakon elérhető szolgáltatásoknak köszönhetően a strandolás valódi közösségi élményt kínál a helyieknek és az odalátogatóknak egyaránt.