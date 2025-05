Medence, napsütés, kikapcsolódás: itt csobbanhatunk a hosszú hétvégén

A tavaszi felmelegedés sokakat csábít a szabadba, különösen, ha egy hosszú hétvége is kedvez a kikapcsolódásnak. A strandolás a hosszú hétvégén nemcsak felfrissülést nyújt, de lehetőséget is ad arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból. A vármegyében már több strand is megnyitott, és várja a látogatókat.

A strandolás a hosszú hétvégén nem lehetetlen, ugyanis a kellemes időjárásnak köszönhetően több fürdő is megnyitott

Fotó: Mészáros János

Strandolás a hosszú hétvégén: ezek a fürdők már várják a vendégeket

Hírportálunkon már korábban megosztottuk az örömhírt, amely szerint május elsején megnyitott az abonyi strandfürdő. A térség további fürdői is felkészülten várják a látogatókat és több helyen már megnyitották a medencéket. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a strandokat és fürdőket, amelyek már fogadnak vendégeket.

CSERKESZŐLŐ Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

BEREKFÜRDŐ Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő

JÁSZAPÁTI Tölgyes Strand és Kemping

JÁSZÁROKSZÁLLÁS Jászárokszállási Termálfürdő

KISÚJSZÁLLÁS Kumánia Gyógy- és Strandfürdő

MARTFŰ Martfű Hotel Thermal Spa

TISZAKÉCSKE Barack Thermal Resort Fürdő

TISZAFÖLDVÁR Tiszaföldvári Strandfürdő

TISZAÖRS Tiszaörsi Fürdő

SZOLNOK Véső úti Strandfürdő

A környék további megnyitott fürdői

ABONY Városi Termál- és Strandfürdő

CEGLÉD Aqua Centrum Csúszdapark