Szigor

2025.05.10. 20:00

A kerti hulladék elégetésére konkrét napokat határoztak meg, a rendelet megszegésének következményei is vannak

Ahogy megkezdődik a kerti munkák szezonja, sokan szeretnék eltüntetni a felgyülemlett zöldhulladékot. A szabadtéri égetés azonban csak meghatározott időszakban és szigorú feltételek mellett engedélyezett, ezért érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

Tavasszal és ősszel a legtöbb kerttulajdonos szembesül a zöldhulladék kérdésével. A lehullott levelek, gallyak és más növényi maradványok gyorsan felhalmozódnak, a rendezett kert érdekében pedig sokan a leggyorsabb megoldást keresik. A szabadtéri égetésre viszont szigorú helyi szabályozások vonatkoznak, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Abony városában is pontosan meghatározott, hogy mikor, hogyan és milyen feltételekkel lehet ilyen módon megszabadulni a kerti hulladéktól.

szabadtéri égetés
A szabadtéri égetés szabályait fontos ismerni
Fotó: Shutterstock.com

Az abonyi szabadtéri égetés szabályai

Abonyban a kerti hulladék elsődleges kezelési módja nem az égetés. A helyi szabályozás szerint először komposztálással kell megpróbálni az avar és zöldhulladék lebontását, vagy ha ez nem megoldható, akkor engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba kell elszállítani. A zöldhulladékot a házaktól 2 hetente elviszi a hulladékelszállítással megbízott közszolgáltató Abonyban, zsákokban, illetve az ágakat maximum egy méteres hosszban összekötve. A szabadtéri égetés csak végső esetben jöhet szóba, például akkor, ha a növényi anyag fertőzött (vírusos, baktériumos vagy gombás), és sem a komposztálás, sem az elszállítás nem indokolt vagy lehetséges.

Amennyiben mégis szükségessé válik az égetés, azt kizárólag meghatározott időszakban lehet elvégezni. A szabály szerint szeptember 15. és május 15. között szabad csak égetni, keddi és pénteki munkanapokon 8 és 18 óra között, valamint szombaton 14 és 18 óra között.

A műveletet kizárólag megfelelő légköri viszonyok mellett szabad végezni, például szélcsend idején, amikor a füst nem sodródik be a lakókörnyezetbe.

Az égetésre kijelölt helynek megfelelően kialakítottnak kell lennie, úgy, hogy az ne veszélyeztesse az emberi egészséget, és ne okozzon kárt a környezetben. A kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más típusú – különösen nem kommunális vagy ipari eredetű – anyagot. Tilos például PVC-t, műanyagot, fáradt olajat, gumit vagy bármilyen festéket égetni. Ezek az anyagok rendkívül veszélyesek, és súlyosan szennyezik a levegőt.

Az apróbb részletekre is figyelni kell

Az égetés ideje alatt a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A tűz közelében mindig rendelkezésre kell állnia megfelelő oltóeszközöknek, például víznek vagy homoknak, hogy bármilyen veszélyes helyzet gyorsan elhárítható legyen. Amennyiben a körülmények megváltoznak, vagy az égetés már nem indokolt, a tüzet azonnal el kell oltani.

Fontos tudni, hogy ha országos vagy vármegyei szintű tűzgyújtási tilalom van érvényben, akkor a helyi rendelet sem ad felmentést. Ilyen esetekben mindenféle szabadtéri égetés tilos, még a meghatározott időpontokon belül is.

Az abonyi rendelet célja nem az, hogy megnehezítse a lakosság dolgát, hanem az, hogy védje a levegő tisztaságát, megelőzze a tűzeseteket, és biztosítsa a közvetlen környezet biztonságát. Ezért különösen fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és ha teheti, inkább válasszon környezetbarát megoldást, például komposztálást.

 

