A semmiből bukkant fel a bosszúszomjas sofőr, felfoghatatlan dolgot csinált a szolnoki belvárosban

Április 28-án, hétfő délelőtt, a szokásos forgalomban egy autós manőver hívta fel magára a figyelmet Szolnok belvárosában. Első pillantásra talán csak egy újabb ideges sofőrnek tűnhetett, de a következő másodpercekben már érezhető volt, hogy ez több egy egyszerű türelmetlenségnél. A szabálytalan közlekedés Szolnokon sajnos nem új keletű probléma, de vannak helyzetek, amikor a figyelmetlenség és a düh látványosan találkozik az utakon.

A szabálytalan közlekedés Szolnokon felháborította a szemtanúkat

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szabálytalan közlekedés Szolnokon: a zöldnél fékezett, a pirosnál indult

Szolnok belvárosában április 28-án délelőtt 11 óra körül történt meg az az eset, amely sok közlekedőt megdöbbentett. Egy szürke BMW limuzin vezetője vélhetően egy besorolás közbeni sérelem miatt, a belső sávból nagy sebességgel átsorolt a külső sávba, közvetlenül egy ott haladó Dacia Duster elé. A hirtelen manőver már önmagában is veszélyes volt, de ami ezután történt, az végképp nehezen magyarázható közlekedési logikával.

A sofőr az Ady Endre úti kereszteződéshez érve, a zöld jelzés ellenére megállt, feltartva ezzel a mögötte érkezőket. Nem műszaki hiba, nem forgalmi akadály, hanem szándékos várakozás történt. A BMW vezetője kivárta, míg a lámpa pirosra vált, majd egyszerűen, a tilos jelzés ellenére hajtott át a kereszteződésen. A jelenet nemcsak szabálytalan, de kimondottan provokatív volt, olyan viselkedés, amely más közlekedők biztonságát is veszélyezteti.

Többen is szemtanúi voltak a jelenetnek, és volt, aki nyilvánosan gratulációt is „küldött” az illetőnek, iróniába csomagolt felháborodással. Egy ilyen szituáció már nem csak a KRESZ megszegéséről szól, hanem arról is, mire képes valaki, ha az indulat vezérli a kormány mögött. Az eset kapcsán több kérdés is felmerült bennünk, melyekkel megkerestük a rendőrséget. Természetesen a választ is közölni fogjuk.