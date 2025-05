Száguldozókra panaszkodtak egy szolnoki városrészben, egy motoros most felfedte, mi történik ott

Az elmúlt időszakban többen is panaszukat fogalmazták meg a Széchenyi városrészről. A lakosság beszámolói szerint rendszeresen tapasztalható, hogy a szolnoki motoros szezon kezdete óta a járművek veszélyesen közlekednek a négysávos útszakaszon. Hírportálunk az üggyel kapcsolatban megkereste a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, valamint egy helybéli motorost is.

A szolnoki motoros szezon kezdetével nem csak a járművek, de az ellentétes vélemények is ébredeznek

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kezdetét vette a szolnoki motoros szezon

A kétkerekű járművek ismét felbukkantak városszerte, azonban a Széchenyi lakótelepen élők furcsa jelenségről számoltak be. Egyesek úgy fogalmaztak, hogy a városrész négysávos útszakaszát többen versenypályának használják, és a megengedett sebességhatárt átlépve cikáznak az autósok között. A hangos motorzörej, és a veszélyesnek tűnő manőverek bosszúságot és félelmet ébresztettek a lakosságban. De vajon mit tapasztalt egy helybéli motoros?

Motoros vélemény: nem csak a motorosok gyorsítanak

A gyorshajtás nem csupán a motorosokra jellemző

– fogalmazta meg véleményét a tapasztalt motoros, aki szerint a szabálysértést az autósok is gyakran elkövetik.

Hozzátette: tény, hogy a kétkerekű járművek gyorsabban érnek el nagyobb sebességet, mint például egy autó, és a hanghatásuk is nagyobb lehet, de attól, mert hangosak, még nem feltétlenül lépik át a sebességhatárt.

Városon belül nem szoktam gyorsulni sem egyedül, sem mással. Egyébként is rengeteg zebra van azon a szakaszon

– osztotta meg hírportálunkkal a motorvezető, miszerint a Széchenyi városrész négysávos autóútján több gyalogátkelőhely található, amik akadályozzák a gyorsulások biztonságos kivitelezését.

Szlalomozás az autók között

A cikázásra vonatkozó lakossági észrevételekre a motoros úgy reagált, hogy szerinte a lámpánál várakozó kocsisort is ki lehet kerülni. Tapasztalatai szerint sok autós a belső sávban halad indokolatlanul lassan, vagy épp egymás mellett, ami önmagában is szabálytalan. Elmondása szerint adott forgalmi helyzetben ő is megelőzi ezeket a járműveket, de tudomása szerint – ha párhuzamos közlekedés zajlik, és a manőver sávon belül történik, akár többször is – az nem számít szabálytalanságnak.