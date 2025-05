Rendben van a környezetünk? Kiderül, ha megfigyeljük ezt az előlényt!

A folyókhoz kötődő élővilág egyik legkülönlegesebb tagja a tiszavirág. Ez a törékeny, néhány órás kifejlett élettartammal bíró kérész nemcsak a Tisza menti nyári estéket ragyogja be évenkénti rajzásával, de a természet állapotáról is sokat elárul. Erről a különös létformáról – és az őt körülvevő világról – szólt a II. Nemzetközi Tiszavirág Konferencia, amelyre hazai és határon túli kutatók és természetvédelmi szakemberek érkeztek a Tiszakürti Arborétumba.

Veszélyben a tiszavirágzás az alacsony vízállás miatt

Fotó: Mészáros János

Tiszavirág a kézben

Nem egy nap a világ! Barátunk a tiszavirág! – mottóval megrendezett eseményen nemcsak tudományos előadások és szakmai viták zajlottak, hanem bemutatták a legújabb, kétnyelvű ismeretterjesztő kiadványt is, amely a kérészek világát tárja az olvasók elé. A könyvbemutatót Egri Sándor, a Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület elnöke tartotta. Mint elmondta, ez az első olyan kiadvány, amely a magyar mellett más nyelven is közérthető módon mutatja be a faj jelentőségét, így nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is eszköze lehet a szemléletformálásnak.

A kötetből tíz példányt adományoztak a Verseghy Ferenc Könyvtárnak, támogatva ezzel a természetismereti nevelést.

Bemutatták a Tiszavirág című könyvet, valamint a Tisza mayfly nevű kétnyelvű kiadványt

Fotó: Nagy Balázs

A víz tükrén túl – kutatás, múlt és jövő

A kérészek nem vizsgálhatók laboratóriumban, mégis rengeteg tudományos kérdést vetnek fel – derült ki több előadásból is. Mint elhangzott, a tiszavirág indikátorfaj, vagyis jelenléte egy adott vízterület ökológiai állapotát jelzi. Ha rajzanak, élhető a folyó. Ha eltűnnek, baj van.

A szakemberek visszatekintettek a hetvenes–nyolcvanas évek időszakára, amikor a szennyezett folyószakaszok miatt a tiszavirág hosszú időre eltűnt a Tiszáról. A kilencvenes évek végén, az ipari kibocsátások csökkenésével és az esősebb éveknek köszönhetően azonban újra megjelentek, sőt, látványos rajzásokban gyönyörködhetett a nagyközönség. Az utóbbi években viszont ismét megfigyelhető a rajzások ritkulása, amelynek okait jelenleg is kutatják.

Hungarikumként és határon túl is fontos

A konferencián bemutatott előadásokból kiderült: a tiszavirág nem csupán magyar természeti kincs, hanem a teljes Kárpát-medencében jelen van, bár visszaszorulóban. A romániai, szlovákiai, vajdasági és ukrajnai példák azt mutatják, hogy az élőhelyek állapota, a folyók szabályozása és a vízminőség kulcsszerepet játszik a faj fennmaradásában.