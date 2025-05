Mit jelent az új pápa megválasztása az egyház jövője szempontjából?

– Tudomásom szerint a közép-amerikai, dél-amerikai területen, vagy például a Fülöp-szigeteken, ahol óriási katolikus túlsúly van, növekszik a katolikusok a száma.

– A Szentszék minden évben kiad egy adatbázist, amihez minden egyházmegye, köztük mi is szolgáltatunk adatokat, hogy például mennyi volt a keresztelések száma. Ebből kiderül, hogy míg Európában ürülnek ki a templomok, addig Afrikában, Ázsiában vagy Amerikában nő az egyházak létszáma. Tehát ha az egész világot nézzük, akkor valóban növekszik az egyház.

– Szolnokon nem azt látom, hogy ürülnének ki a templomok.

– Igen, hála Istennek itt is tapasztaljuk, hogy növekszik a közösség, de azért legyünk reálisak, mert Európában ezzel ellentétes folyamat van.

– Főtisztelendő úr, milyen személyiségnek látja a most megválasztott Szentatyát?

– Én ugyan most láttam először, korábban nem ismertem, de rám nagyon pozitív benyomást tett, ahogy kilépett a Szent Péter Bazilika erkélyére. Látszik, hogy sugárzik belőle a szeretet és az alázat. Nagyon tetszett, amikor ezt mondta, hogy Krisztus szeretete lefegyverző szeretet. Ebben a háborús világban ez egy prófétai mondat volt.

– Ön szerint a Vatikán eddigi politikájában lesz-e változás, vagy utódja Ferenc pápa vonalát viszi tovább?

– Úgy gondolom, hogy ez utóbbi várható, hiszen Ferenc pápa nevezte ki őt bíborosnak, ő hívta Rómába a kongregáció élére. Annak alapján is, ahogy a tegnapi megjelenésekor többször is megemlítette Ferenc pápát, mindenképpen ez várható.

– A jelenlegi Szentatya zömében protestáns országban nőtt fel, részben ott is szolgált. Az ökumené, a keresztény egyházak közötti párbeszéd szempontjából van- ennek jelentősége?

– Ferenc pápa is az ökumené útján járt, valószínűleg utódja is ezt az irányt fogja képviselni. Biztos, hogy ugyanúgy erősödik az ökumenikus nyitottság vagy az ökumené melletti elköteleződés. Biztos, hogy ebben a tekintetben is folytatja a Ferenc pápa által megkezdett utat.