Ezt üzente a Tisza párt szavazóinak a Jászság országgyűlési képviselője

A Voks 2025 szavazás jelentőségére hívta fel a jászságiak figyelmét Pócs János országgyűlési képviselő Jászberényben. Pénteki sajtótájékoztatóján a politikus arról beszélt, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba minden magyar életére hatással lehet, ezért fontos, hogy az emberek megismerjék a csatlakozás veszélyeit, következményeit.

A Voks 2025 szavazás jelentőségére hívta fel a jászságiak figyelmét Pócs János országgyűlési képviselő Fotó: Illés Anita

Voks 2025 szavazás: június 20-ig várja az állampolgárok véleményét a kormány

– Május 20-ig folyamatosan érkeznek a postaládákba a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás lapjai. Arra kérek mindenkit, hogy saját érdeke szerint éljen a szavazás lehetőségével, én már megtettem – kezdte a sajtótájékoztatót Pócs János. A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a magyar kormány Európában egyedülálló módon, sorsdöntő kérdésekben mindig megkérdezi az embereket, így teszi ezt most is.

- Brüsszel gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, ami kockázatos, hiszen Magyarország szomszédos országában háború dúl, minden kilátástalan és bizonytalan. Egészen más adottságokkal rendelkezik, mint eddig bármely más ország, amelyik az Európai Unió tagjává vált. Ukrajna csatlakozásának súlyos gazdasági következményei lehetnek. A brüsszeli akarat azt jelenti, hogy minden amit 2010 óta elértünk, így többek között a nyugdíjak biztonsága, a családtámogatások kiszámíthatóság, a rezsicsökkentés és a munkahelyteremtés, veszélybe kerül – hívta fel a figyelmet Pócs János, majd arra is kitért, hogy a magyar agráriumot, a gazdálkodókat is ellehetetlenítené Ukrajna EU-tagsága. Ennek egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, közbiztonsági és munkaerőpiaci kockázatait is elemezte a politikus.

Lopják a szavazólapokat?

– Vannak olyan bizonyítékokkal alátámasztott információink, miszerint a Tisza Párt aktivistái lopják a Voks 2025 szavazólapjait a postaládákból – mondta el a sajtótájékoztatón a politikus. Ennek kapcsán kérést is intézett a jászságiakhoz: – Ezúton is azt kérjük, hogy ne tegyenek ilyet, mert ők is megkapják a szavazólapot, töltsék ki a saját szándékuk szerint. A Tisza Párt már lebonyolított egy szavazást, amellyel Brüsszel elvárásainak akartak megfelelni. Ezen a résztvevők 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt szavazótáborának 42 százaléka is nemet mond Ukrajna EU-tagságára. A kormány hitelesen, ellenőrizhető módon kérdezi meg Magyarország lakosságát, a jobb- és baloldaliakat egyaránt – zárta gondolatait Pócs János.