Éjjel csöngött a férfi telefonja, egyik szomszédja hívta, hogy vérben úszik az udvara

Az óvoda kéményén rendszeresen honoló gólyacsalád közkedvelt látványosság minden évben Abonyban, a lakosok gyakran szemlélik életüket testközelből a kiépített gólyakamerán keresztül. A helybéliek szívéhez nőttek már a madarak, jóllétüket nagyon komolyan is veszik. Zalán, az abonyi gólyafióka, bár már nem a településen élt, de ugyanúgy követték sorsának alakulását. Állapotáról viszont szomorú hír érkezett a városba kedden.

Az abonyi gólya állapotáról tragikus hír érkezett

Fotó: Major Angéla / Forrás: Illusztráció

Az óvoda kéményén honoló abonyi gólyacsalád

Idén is több tojást őriztek a szülők Abonyban, egy fiókát azonban még május 17-én ki kellett emelni a családi fészekből. Sajnos az említett kismadár jóval később kelt ki tojásából, így nagy elmaradásban volt testvéreihez képest. A mentésben résztvevő kisfiú után a Zalán nevet kapta a fióka, akit ezután a BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vett gondozásba. A központ folyamatosan megosztotta a fejleményeket a madár fejlődéséről, kedden viszont egy szívszorító hírt kellett közölniük.

– Július 14-én hajnalban véget ért az abonyi mentvény, Zalán gólya rövidke kis élete – tájékoztatta a BirdMania-Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont a madárkedvelőket.

Kutyák áldozatául esett Zalán

Pénteken repült ki Zalán a nevelőfészekből, ahova később még ügyesen vissza is tért. Majd a többi gólyához hasonlóan egy háztetőn pihent meg, ahol vasárnap este a felhőszakadást és a vihart is probléma nélkül átvészelte. Még hétfőn éjszaka, 1 óra környékén is büszkén állt a ház tetején, Márton Vlad András, a mentőközpont vezetőmunkatársának tájékoztatása szerint. Nem sokkal később, fél háromkor azonban telefonja csörgésére figyelt fel. Az egyik szomszédja hívta a férfit, hogy nagy baj történt: a kertjükbe keveredett egy fehér gólya, akit két kutyájuk elkapott.

– Mikor kézbe vettem Zalánt, még élt, a kezemben halt meg egy perc múlva – osztotta meg a megrázó sorokat Márton Vlad András.

A vezető szerint Zalán vagy leeshetett a tetőről, vagy vizesen próbált repülni, így végül a kertben landolt, ahol a két kutya elkapta, és megölte. A házban alvók az ugatásra azonnal felébredtek és kirohantak az udvarra, de már nem tudtak mit tenni – a tragédia néhány pillanat leforgása alatt történt meg. Az eset a szomszédokat is megrázta, hiszen rendszeresen tettek ki friss vizet udvarukra a madaraknak, akiket korábban kutyáik sem bántottak.