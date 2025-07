Szűrővizsgálatok Törökszentmiklóson több tízezer forint helyett ingyen - csak egy napig!

A Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja keretében megvalósuló eseményt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalán, kiemelve, hogy az átfogó szűrővizsgálatokra nemcsak a törökszentmiklósi lakosokat, hanem a környező településeken élőket is várja szeretettel. A képviselő kiemelte, hogy a kormány számára kiemelt fontosságú a lakosság egészségének megőrzése, ezért is valósulhat meg ez a prevenciós egészségügyi program.

Itt láthatja az ingyenes átfogó szűrővizsgálatok és egyéb programok teljes listáját. Ha csak egy napot szán az egészségére, akkor az ez a nap legyen.

Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Átfogó szűrővizsgálatok - egyetlen nap alatt megtudhat mindent egészségi állapotáról

A rendezvényen egyedülálló lehetőség nyílik arra, hogy bárki egy helyen, egy időben, teljesen térítésmentesen kapjon képet saját egészségi állapotáról. A vizsgálatokat azonnal még a helyszínen kiértékelik, így a látogatók nem csak adatokkal, hanem konkrét tanácsokkal is távozhatnak. Ráadásul a program messze túlmutat a hagyományos szűrővizsgálatokon. Modern 3D-s anatómiai sátor és látványos anatómiai bemutatók segítenek jobban megismerni testünk működését, ezenkívül életmód tanácsadás és interaktív programok is várják az érkezőket.

Mi mindenre szűrnek ingyenesen?

A programban összesen 50 elérhető vizsgálat van, köztük a legnagyobb rizikót jelentő és leggyakoribb betegségek felderítésére is megtörténik, mint például a szív- és érrendszeri vizsgálatok, koleszterin- és vércukorszint-mérések, valamint daganatszűrések, de ugyanígy kiemelt szerepet kap a tüdőgyógyászat, a látásellenőrzés, a bőrgyógyászat, a csontritkulás vizsgálata, valamint a vérszegénység és vashiány felismerése. Az egészségtudatos életmód kialakítását tanácsadók segítik a helyszínen, így nemcsak állapotfelmérést, hanem kézzelfogható útmutatást is kapnak a résztvevők.

Egy helyszínen, egy napon

A szűrőnap helyszíne az Ipolyi Közművelődési Központ (Törökszentmiklós, Pantyán Endre út 2–6.), ahol a kapuk 2025. július 25-én 9 órakor nyílnak meg. Fontos tudni, hogy a sorszámokat a helyszínen 9:00 órától osztják, és ezután időpontra történik a szűrések lebonyolítása. Ezzel elkerülhető, hogy hosszú sorban állással fárasszák magukat a résztvevők, elég lesz a megadott időpontra ott lenni a választott vizsgálaton.