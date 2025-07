Adóbevallás 59 perce

Ezt kell tenni, ha el akarjuk kerülni a NAV bírságolását, mutatjuk a részleteket!

Egy adminisztratív hiba, melyet most még büntetlenül lehet javítani, ám csak rövid ideig. Aki most nem lép, akár százezreket is bukhat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2025. februárjában teljesen új, a nemzetközi színtéren is úttörő eljárásként indította útjára az első digitális adategyeztetéseket. A piloteljárások sikere után az adategyeztetés mára a hivatal innovatív gazdaságfehérítési eszköztárának szerves részévé vált. A NAV kedden értesítette azokat az adózókat, adataik alapján 2025-ben átlépték az éves áfabevallásra vonatkozó értékhatárt, mégsem váltottak havi vagy negyedéves bevallásra

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images Július 29-én indult el a NAV legújabb digitális adategyeztetési kampánya, amelyben azoknak a cégeknek küldenek értesítést, akik a hivatal szerint rossz gyakorisággal adják be áfabevallásaikat – tette közzé sajtóközleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az érintettek 2025-ben – a NAV rendelkezésére álló online számlaadatok, pénztárgépadatok és automatajelentések alapján – már túllépték az éves áfabevallásra jogosító értékhatárt, mégsem tértek át a kötelező negyedéves vagy havi bevallásra. Most viszont még bírság nélkül, mindössze egy online kérdőív kitöltésével lehetőségük van a korrekcióra. A NAV szerint az adategyeztetés egyszerű és gyors – de csak 15 napig érhető el. Aki nem reagál időben, akár 300 ezer forintos mulasztási bírságra, sőt egy jóval terhelőbb revízióra is számíthat.

