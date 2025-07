Furcsa színű füst gomolyog a kiégett telephelyen, kísérteties roncsokat látni a kerítés mögött – galériával, videóval

Ahogy arról korábban hírportálunk beszámolt, a ceglédi tűzesetnél kilenc jármű kapott lángra, és a hatalmas, fekete füstoszlop messziről is jól látszott. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a járművek környezetében a szemét is égett, továbbá a telephely hátsó részében avartűz is keletkezett. A helyszínre először a nagykátai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik két habosított vízsugárral kezdték meg a tűz visszaszorítását.

Több helyszínről is érkeztek tűzoltóegységek a ceglédi tűzesethez

Fotó: Nagy Balazs

Óriási füstfelhő terjengett a ceglédi tűz miatt

A ceglédi közösségi csoportokat pillanatok alatt ellepték a helyszínen készült fotók és videók, amelyeken tisztán látszik a magasba törő, fekete füstfelhő. A város több pontjáról is jelezték, hogy a sűrű füst messziről is kivehető, és többen úgy fogalmaztak: a látvány egyenesen félelmetes volt. Nem véletlen, hogy ekkora volt a riadalom, hiszen a telephelyen három busz, egy pótkocsi, egy kamion és négy autó égett.

A tűzoltók vízsugarakkal locsolják a még parázsló járműveket és területet

Fotó: Nagy Balazs

Hírportálunk is a helyszínre látogatott, érkezésünkre a tűzoltók fáradhatatlan munkájának köszönhetően a helyzet már jelentősen javult. Bár az oltási és ártalmatlanítási munkálatok ekkor még korántsem értek véget, a sötét, gomolygó füst felszámolása eredményesnek bizonyult. A korábban lángokban álló területet ekkor már fehér füst borította, miközben szakemberek vízsugarakkal locsoltak egyes részeket. A háttérben jól kivehető a tűz martalékává vált buszok kiégett karosszériája is. Az üvegeknek nyoma sem maradt, a füst a szénné égett belső terekben kavargott.