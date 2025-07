Több százezer forintot is spórolhatnak a jászságiak ezzel a hamarosan induló programmal

Szakmai segítségre és támogató közösségre találhatnak azok a dohányosok, akik szeretnének megszabadulni káros szenvedélyüktől. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) augusztustól térítésmentes dohányzás leszokást támogató programot indít, amelyről az iroda közösségi oldalán osztottak meg bővebb információkat.

Ingyenes dohányzás leszokást támogató programot szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A visszaesés megelőzésében is segít a dohányzás leszokást támogató program

A dohányzásról való sikeres leszokás során a nikotinfüggőséggel és a dohányzáshoz kapcsolódó viselkedéses automatizmusokkal is foglalkozni kell – emelte ki felhívásában az EFI. A hat alkalomból álló program elemei között megtalálható csoportfoglalkozás előtti egyéni beszélgetés, de az önkontroll stratégiák kidolgozása is fontos szerepet kap.

Mindezeken túl a sóvárgás, a megvonási tünetek kezelésében és a visszaesés megelőzésében is szakemberek segítenek a résztvevőknek. Szükség esetén gyógyszeres támogatást is biztosítanak a programban. A dohányzásról való leszokásnak számos előnye van, hiszen évente akár több százezer forintot is megspórolhat az, aki leteszi a cigit. Az önbecsülésre és a szexuális aktivitásra is pozitív hatást gyakorol, valamint sokat segíthet a bőr állapotán is.

Az ingyenes dohányzás leszokást támogató programba az [email protected] email címen, valamint a 0630/287-5570 vagy a 0630/894-8213-as telefonszámon lehet jelentkezni. A program szakmai vezetője Dr. Farkas Erzsébet gyógyszerész, a foglalkozást Kubas Eleonóra egészségfejlesztő-mentálhigiénikus vezeti.