Van egy nagyon furcsa kitétel az e-rollerek biztosításában, amiről senki sem tudott

Az elektromos rollerek alapvetően megosztók a lakosság körében, a járművek tavasszal súlyos szolnoki balesetek miatt kerültek a figyelem középpontjába. Többször felbukkant már olyan fotó vagy felvétel, amely egy-egy kétes esetet örökített meg. A balesetek és közúti incidensek egyre gyakoribbak, ahogy nő a rolleresek száma, ezért is különösen fontos, hogy az elektromos rollerek rendelkezzenek biztosítással, ráadásul ezt a jogszabály is előírja. A részletekbe egy független pénzügyi szaktanácsadó vezette be hírportálunkat.

Az elektromos rollerekre érdemes biztosítást kötni. A részletekben szakértő segített eligazodni

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az elektromos rollerek kötelező biztosítása

Földi Attilától megtudhattuk, hogy 2024. július 16-tól kezdődően lépett életbe az a jogszabály, mely szerint az elektromos rollerekre is kötelező felelősségbiztosítást kell kötni.

A kezdetekben nagy volt a bizonytalanság. Sokan kérdezték, hogy az előírás a saját eszközükre is vonatkozik-e. Azóta ez már sokkal bevettebb, sok esetben tisztában vannak azzal az emberek, hogy szükségük van-e rá, hiszen a rollerértékesítők is felvilágosítják őket

– tájékoztatott Földi Attila.

Hozzátette, hogy jellemzően azok nincsenek tisztában a biztosítás részleteivel, akik használtan vagy online vásárolják meg a járműveket.

Nemcsak a rollerekre szükséges biztosítást kötni

A tanácsadótól megtudhattuk, hogy nem minden eszközre kötelező megkötni a biztosítást. Az első legfontosabb szempont a végsebesség, a másik pedig a jármű súlya.

– Azokra a rollerekre, amik képesek meghaladni a 25 kilométer/órás sebességet, mindenképp kell kötelező biztosítást kötni – részletezte az első legfontosabb tényezőt.

Kiderült, hogy a második erősen befolyásoló tényező az az eszköz súlya, hiszen ha az a 25 kilogrammot meghaladja, és képes a roller 14 kilométer/óránál többet is elérni, szintén szükséges biztosítással rendelkeznie. Ezek a szempontok viszont nemcsak a rollerekre érvényesek, hanem minden mikromobilitási eszközre.

Ide tartozik:

a hoverboard;

a segway;

vagy az elektromos gördeszka is.

Mennyibe kerül egy ilyen biztosítás?

Bár a biztosítások hasonlóak adminisztrációs szempontokból, mint egy személyautó esetében, és ugyanúgy működhetnek bonus-malus rendszerben, az áruk sokkal kedvezőbb. A fizetendő összeget - s ezt nagyon kevesen tudják - azonban nem a roller teljesítménye befolyásolja javarészt, hanem a használó életkora.