A grillkolbász és fröccsterasz is rejthet veszélyeket, mutatjuk mire kell figyelni

Július 15-én elkezdődtek a nyári élelmiszer-biztonsági ellenőrzések. Az évszak végéig tartó vizsgálatok célja garantálni a fogyasztók biztonságát.

A nyári élelmiszer-biztonsági ellenőrzések célja: garantálni a fogyasztók biztonságát. A revizorok a a fröccsteraszokon is feltűnnek

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Szezonja van a táboroknak, a szórakoztató rendezvények is mindennaposak, és rendre benépesülnek a vendéglátóhelyek is a Jászkunságban is. Mindezeket azonban nemcsak a vendégek, hanem a hatóság szakemberei is előszeretettel látogatják ezekben a hetekben.

Kik végzik az élelmiszer-biztonsági ellenőrzéseket?

Az augusztus 30-ig tartó ellenőrzés-sorozaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok szakemberei a nyári lovas táborokat, a fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmény előállítókat, az ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat vizsgálják.

A célterületek ellenőrzését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok szakemberei végzik.

Miket vizsgálnak és mik a fő szempontok?

A szakemberek többek között vizsgálni fogják a nyári lovas táborokban tartott lovak állategészségügyi állapotát, valamint a tartási és üzemeltetési körülményeket. Fókuszba kerül a szezonális fröccsteraszokon árusított alkoholos italok élelmiszerbiztonsági és minőségi, valamint a létesítmények higiéniai megfelelősége – részletezték a szempontokat a hatóság illetékesei.

Ahogy a Nébih oldalán olvasható: a nyár elengedhetetlen programjaként a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények – pl. grillkolbászok, marinált termékek, hamburgerhúsok – is górcső alá kerülnek.

A vizsgálatok során a felügyelők kiemelt figyelmet fordítanak a termékek összetevőinek nyomonkövethetőségére, valamint az előállító üzemek önellenőrzésére is

– közölték.

Mint kiderült: idén az ásványvíz palackozó és szikvíz előállító létesítmények élelmiszerbiztonsági és higiéniai megfelelőségét is vizsgálja a hatóság.

Évről évre egyre népszerűbbek a termelői piacok, hiszen a vásárlók bíznak benne, hogy ott kiváló minőségű kistermelői termékekhez juthatnak.