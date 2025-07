Húsz tulajdonosa van az elhagyatott háznak, de nem őket látják az udvaron a szomszédok

Hosszú ideje keseríti a szolnoki Szondi utcában lakók életét egy elhanyagolt ingatlan. Persze nem maga az épület a problémás, hanem ahogy használják. A 20 tulajdonossal is rendelkező, mégis gazdátlan, elhagyatott házba rendszeresen illetéktelenek költöznek be rövidebb, hosszabb távra, az udvarát szemétlerakónak használják. Ádám Csaba, a Tallinn városrész képviselője többször is kérte az önkormányzatot, hogy tegyen hathatós lépéseket az ügyben, de eddig eredménytelenül. A képviselő ezért úgy döntött, hogy saját kezébe veszi az ügyet.

Fotósunk ottjártakor a szemét nagy részét már eltávolították az elhagyatott ház udvaráról. Ez is komoly eredménynek számít az elmúlt hónapokhoz képest.

Fotó: Mészáros János

Szemét, bűz, drogosok keserítik az elhagyatott ház szomszédainak életét

Ádám Csaba a Tallinn városrész önkormányzati képviselője először a Szolnok városi televízió segítségével adott hírt a Szondi utcában tapasztalható tarthatatlan helyzetről. A videón látható, milyen elhanyagolt állapotok uralkodtak a helyszínen. Az is kiderült, hogy rendszeresen jártak oda emberek – aludni, wc-zni, drogozni. Nem csoda, ha a szomszédoknál betelt a pohár, de hiába fordultak segítségért.

– Ilyen esetekben, amikor egy ingatlant így elhanyagolnak, az önkormányzatnak vannak eszközök a kezében, hogy ezt megállítsák. Itt azonban nem történt semmi előrelépés. Pedig ilyenkor igenis kell, hogy lépjen az önkormányzat és biztosítsa az ott élők számára a normális életet. Azt mégsem lehet hagyni, hogy 10-15 család szenvedjen a szemét, a büdös, vagy az illegálisan odatelepedők miatt – fejtette ki Ádám Csaba, aki ezért is lépett az ügyben.

A képviselő hozzátette, hogy mióta híre ment a dolognak, azóta valami elindult.

– Voltak ott emberek, akik valamit rendezgettek az udvaron – azt nem tudom, hogy mennyire volt ez hatékony. Én abban reménykedem, hogy az a 20 tulajdonos, és főleg aki tehetős közülük együttműködő lesz abban, hogy rendezzük a helyzetet. Ez esetben én biztosan pozitívan fogok hozzáállni – tette hozzá.

Az ott élők bíznak abban, hogy a folyamat itt nem áll meg és a a Szondi utcából akár példa is lehet arra, hogyan születik rend ott, ahol sokáig csak a tehetetlenség uralkodott.