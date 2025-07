Hajmeresztő dolgot állítanak a miklósi szemtanúk, mindig az udvarokon kezdődnek a rejtélyes esetek

Az ellopott kutya történetéről már korábban tájékoztattuk az olvasókat. A törökszentmiklósi eset kapcsán a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság elárulta, érkezett-e hozzájuk bejelentés hasonló esetekről a térségben.

Az ellopott kutya után nyomozva megdöbbentő részletek láttak napvilágot

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az ellopott kutya története

Mint ahogyan arról hírportálunkon a napokban beszámoltunk, két törökszentmiklósi kutya szökött el otthonából hétfőn reggel. Az egyik egy nagyobb testű mudi keverék, a másik pedig egy Yorkshire terrier fajta eb volt, mindkettő a kerítést megbontva távozott a család udvarából. Nem sokkal később a keverék végül megkerült, társa, a kisebb testű négylábú viszont szinte kámforrá vált.

A család azonnal nyomozni kezdett, az utcákat járták, és embereket szólítottak meg annak reményében, hogy hallanak valamit szeretett állatukról. Sajnos aggasztó hírekkel szolgáltak a járókelők.

– Kaptam olyan információkat, hogy megfogták a kutyát helybéliek, akik nem hajlandóak visszaadni, csupán pénzért – mesélte az édesanya, hozzátéve, hogy ezen a szálon kutattak tovább.

A közösségi médiában is megosztotta a részleteket, mely után többen is hasonló esetekről adtak tájékoztatást a hölgynek. Szinte már egy létező és aktívan működő „kutyamaffiára” hajazó történet kezdett kibontakozni a nyomozás során.

– Többen is írták, hogy hasonló esetben volt részük. Van, akinek szerencséje volt és sikerült visszaszerezni, de ott is úgy, hogy tudták hol van a kutya, és férfiakkal mentek a helyszínre, ahol többen őrizték az állatot – avatta be hírportálunkat a részletekbe.

Bár a kutya végül hazatért, az eset több kérdést is felvetett, melyekkel megkerestük a vármegyei rendőrkapitányságot.

Megérkezett a rendőrség válasza

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszából kiderült, hogy nincs tudomásuk hasonló esetekről. Amennyiben viszont hasonló helyzetben találja magát valaki, azt javasolják, hogy mindenképp tegyenek bejelentést a legközelebbi rendőrségen, vagy az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon, és kollégáik megteszik a szükséges intézkedéseket az ügy megoldásának érdekében.