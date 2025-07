Furcsa hívás érkezett egy idegentől, miután váltságdíjat kértek egy miklósi családtól

Hétfőn reggel, 9 óra után nem sokkal lóghatott meg a család udvarából a két kutya, akik a kerítést megbontva jutottak ki az utcára. Egy nagyobb testű, fekete színű mudi keverék, és egy fajtatiszta Yorkshire terrier eredt szélnek reggel a Tulipán utcából Törökszentmiklóson. A fekete néhány órán belül előkerült, azonban a kisebbről kiderült, hogy befogták, és csupán pénz ellenében, váltságdíjért juttatják vissza a családhoz. Az ellopott kutya ügye egyre vérlázítóbb fordulatokat vett.

Az ellopott kutya, akit a család nagy erőkkel keresett

Fotó: Beküldött

A Törökszentmiklósról ellopott kutya

F. Beatrix megdöbbentő esetről számolt be hírportálunknak. Két kutyájuk eltűnése után azonnal megkezdték a keresést többen is. A nagyobb testű, fekete színű keverékről hamar információkat is kaptak, miután azt néhány utcával távolabb egy bolti eladó észrevette, így könnyedén be is tudta fogni a család. Sajnos a Yorkshire terrier viszont már nem volt pajtása mellett, hollétéről pedig továbbra sem tudtak semmit. Emiatt folytatták a keresést, és embereket is megszólítottak.

– Kaptam olyan információkat, hogy megfogták a kutyát helybéliek, akik nem hajlandóak visszaadni, csupán pénzért – mesélte az édesanya, hozzátéve, hogy ezen a szálon kutattak tovább, de még jutalom ellenében sem juttatták vissza kedvencüket.

Az eset felháborította a családot

– Másnak csak egy kutya, de nekünk családtag. Nem is arról van szó, hogy egy kutya, hanem hogy valakinek a tulajdona, értéke, és felháborító, hogy amolyan váltságdíjként pénzt követelnek azért, hogy visszaadják – mondta bosszúsan Beatrix.

A hölgyet többen is felkeresték, miután a közösségi média segítségét kérte. Egyikük egy olyan megdöbbentő történetet mesélt el számára, amely nagyobb aggodalomra adott okot.

– Többen is írták, hogy hasonló esetben volt részük. Van, akinek szerencséje volt és sikerült visszaszerezni, de ott is úgy, hogy tudták hol van a kutya, és férfiakkal mentek a helyszínre, ahol többen őrizték az állatot – avatta be hírportálunkat a részletekbe.

A hölgy félt attól, hogy a nyári hőségben a kutya nem jut ételhez és vízhez sem, így a keresést is tovább folytatták. Olyan helyekre is betért, ahol elmondása szerint nagyobb patkányokat látott, mint amekkora a keresett kutya.