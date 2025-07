Életveszélyes dolgot találtak az ismeretlen hajóroncson, egy búvár ijesztő felfedezést tett

Különleges látvány fogadja azokat, akik a Tisza partjára kirándulnak ezekben a napokban. A rekordalacsony vízállás miatt, Szolnokon egy elsüllyedt uszály roncsa is a felszínre került, mely a Szent István hídról is kivehető volt. Ebben az évben mutatta meg leginkább magát az ismeretlen roncs, ezért pillanatok alatt turistalátványosság lett. Azonban a rozsdás vasóriás veszélyeire is fel kell hívnunk a figyelmet.

Az elsüllyedt uszály látványa valóban különleges, de nem szabad megelfeledkezni a veszélyekről sem

Fotó: Major Angéla

Népszerű hely lett az elsüllyedt uszály

Családok, gyerekek, fotósok százai keresték fel az elmúlt napokban a rozsdás vashajót.

Hétvégén természetesen mi is megnéztük a roncsot. A gyerekemnek nagy örömet szerzett. Ragyogott a szeme, amikor megpillantotta a roncsot

– írta egyik olvasónk. – Órákat töltöttünk a helyszínen, csak sötétedéskor indultunk el, annyit játszottak a gyerekek. – osztották meg többen az élményüket. Más szülő kincskeresős játékot szervezett, míg volt, aki kalózhajónak képzelte el az uszályt.

A látvány valóban különleges, de nem szabad megfeledkezni a veszélyekről

A roncs ugyanis nem játszótér. A szerkezet öt évtizedet töltött a víz alatt, így teljes egészében rozsdás, meggyengült, és tele van kiálló, éles részekkel.

Ezzel kapcsolatosan egy búvárt kerestünk meg, aki felhívta a figyelmet, hogy a korhadó, elvékonyodott fémszegélyek könnyen letörhetnek, a szerkezet egyes elemei pedig már szinte papírvékonyra korrodálódtak. A hajótestet vastagon borító iszap csúszóssá teszi a felületet, a kiálló élek pedig akár életveszélyes sérülést is okozhatnak.

Ez a roncs jelenleg olyan, mint egy óriási, minden oldalán nyitott svájci bicska – fogalmazott.

Nem tudni, hol van benne olyan rész, ami egy ember súlyától is beszakadhat. Ezért a gyerekek, de a felnőttek is nagy veszélynek vannak kitéve, ha rálépnek. És ne feledjük, a rozsdás vasszál könnyen megvágja a bőrt, ami elfertőződhet, és tetanuszhoz vezethet. A legkisebb karcolás is komoly következménnyel járhat.

– tette hozzá.

Fotó: Major Angéla

A víz emelkedése sem teszi biztonságosabbá

A vízszint idővel emelkedni fog, ekkor pedig az addig instabil, sérült szerkezet újra víz alá kerül. A sodrás is elmozdíthatja a hajótest sérülékenyebb részeit, ez pedig újabb balesetveszélyt is okozhat. Nem ritka az sem, hogy mentésre van szükség, ha egy gyermek vagy felnőtt beszorul egy rozsdás vaslemez alá, vagy lecsúszik a hajótest oldalán. Szakértőnk szerint korábban is volt már példa hasonlóra, más helyszíneken, és mindig az emberi figyelmetlenség, a kíváncsiság és a veszélyek alábecslése vezetett a bajhoz.