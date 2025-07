Pár nappal a csónak elsüllyesztése után rendkívüli hírrel hívta fel az egyesületet egy ismeretlen

A közelmúltban megkárosított szolnoki Tisza Evezős Egylet (TEE) váratlanul ért bosszúságait hamarjában enyhítették a történtek utáni felajánlások. Az elsüllyesztett motorcsónak pótlását sokan segítenék.

A szolnoki Tisza Evezős Egylet az elsüllyesztett motorcsónakjuk pótlására ideiglenesen ezt a Dunán hasító, Dunakeszin állomásozó Parti M2-es hajót kapták volna meg Földi Attila (balról) és Vona Csaba felajánlásából

Forrás: Földi Attila

A legelső szervezet, mely a segítségét, egy másik hajót ajánlott fel a Tisza Evezős Egylet számára, az a Lits László ügyvezető által irányított Szolnoki Városüzemeltetési Kft. volt. Azután kisvártatva érkezett egy másik támogató jellegű hívás is a klubhoz. Mégpedig a nem is oly közeli helyről, a Duna mellől!

Ezt a Parti M2 típusú négyszemélyes motoros hajót ajánlották fel a szolnoki egyletnek

Forrás: Földi Attila

Földi Attila olvasta online-cikkünket az esetről. A Dunakeszin élő, rakodóként foglalkoztatott munkavállaló a saját motorcsónakját adta volna oda ideiglenes használatra a TEE-nek.

A Szoljon.hu cikkében azt olvastam, hogy a félig elsüllyesztett motorcsónakkal kísérik az edzők az evezős-tanítványokat az élő- és a Holt-Tiszán

– kerestük fel telefonon a jó szándékú „dunai hajóst”.

Az elsüllyesztett Parti M1-es motoroscsónak

Forrás: Facebook/Tisza Evezős Egylet

– A cikkben feltüntetett képek alapján be is azonosítottam a Tiszánál elsüllyesztett hajót, ami egy Parti M1-es típusú motorcsónak. Nekem majdnem ilyen van, egy eggyel méretesebb M2-es. Nem is olyan régen Vona Csabi barátommal újítottuk fel, akivel legtöbbször közösen használjuk is különböző vízisportokra. Úgy gondoltam, és ezt meg is beszéltem Csabával, hogy az idei nyáron el leszünk nélküle is, mert másoknak vélhetően most nagyobb szükségük van rá. Úgyhogy felhívtam a cikkben említett Molnár Dezső vezetőedzőt, és felajánlottam neki és a klubnak használatra a motorcsónakot. Nem kérek érte semmit. Sőt, ha kell le is szállítom nekik – részletezte nemes cselekedetüket Attila.

Nem is tudok szóhoz jutni!

– juttattuk mégiscsak szóhoz Molnár Dezsőt is.

– A sorra jövő felajánlások reménnyel szolgálnak, miszerint a rosszat muszáj követnie valami jónak is. Az első felajánlást valóban a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tette meg, akik a a Tiszán pár kilométerről hozták volna fel a hajójukat. Most pedig kapom a telefont, és egy tiszai egyesületet egy dunai magánember igyekszik megsegíteni.

Lesz mivel pótolni az elsüllyesztett motorcsónakot

– Nagyon nagy köszönet mindkét hajóért! Egyelőre a felajánlásokat talonban tartjuk, mert a szezonunk véget ért, hamarosan táboroztatni fogunk, és majd csak a következő idényre való felkészülés idején lenne szükségünk a motorcsónakra. Addig lehet, hogy az elsüllyesztett hajónk motorja elektronikáját megjavítják, és tudjuk használni, így, köszönettel, nem lesz majd szükség a felajánlottakra. Nem akarnánk itt parkoltatni őket, nehogy hasonló, vagy még nagyobb baj érje a kölcsönbe adott eszközöket.