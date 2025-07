Zseniális módszerrel dolgozik a körözési előadó, aki eddig minden eltűnt gyermeket megtalált

– Imádom a gyermekeket, nagyon érzékeny vagyok a sorsukra – szögezte le beszélgetésünk elején Palotay-Nyíri Mariann főtörzsőrmester, aki a gyermekimádata alatt nem csupán saját tizennyolc éves fiát és hétesztendős lányát érti. A Szolnoki Rendőrkapitányság körözési előadója a feladatával „kapott” sok-sok csellengő fiatal iránt is őszinte felelősséget vállal. Az eltűnt gyermekek nyomában járva munkamániássá vált.

Palotay-Nyíri Mariann főtörzsőrmester körözési előadó nap mint nap az eltűnt gyermekek nyomában jár. A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársának felderítési mutatója egyelőre makulátlan.

Palotay-Nyíri Mariann főtörzsőrmester, a Szolnoki Rendőrkapitányság körözési előadójának elsősorban az a munkája, hogy a családjuktól, nevelőotthonokból, vagy nevelőszülőktől eltűnt gyermekeket felkutassa, megtalálja és számukra a legoptimálisabb helyre vezesse vissza őket. A rendőrhölgy maximalista a munkája iránt, hiszen minden bolyongó fiatalt „házhoz akar szállítani”. Mariann nem csupán kimagaslóan nagy százalékban kutatja fel és lel rá a kis kóborlókra, hanem azt tartja, és ez a hitvallása is, miszerint minden eltűnt gyermeket

meg akar,

és meg is fog találni…

A legtöbb fiatal gyermekotthonokból tűnik el. Ők elsősorban a családjukhoz térnek vissza. Oda, ahol meglehet, korábban igen szomorú sorsuk volt, talán még nélkülöztek is. Ám a kötődés szoros, az ösztön pedig vezet, így sokakat az eredeti családnál, saját szüleiknél, testvéreknél, nagyszülőknél találok meg. Másokat a fiatalos hevület késztet szökésre. A szerelmükhöz mennek, vagy a társaikkal együtt buliba. Többen, néhány óra vagy néhány nap után maguktól visszatérnek. Ők az mondják a szökésükről, hogy szabadságra mentek. De persze vannak olyan csellengők is, akiket valóban keresni kell, de előbb-utóbb mind meglesznek

– mondja a főtörzsőrmester.

Palotay-Nyíri Mariann a legtöbb „ügyfelét” jól ismeri. A feladata az, hogy megtalálja a csellengőket, ám körözési előadóként ő ennél tovább megy. A lelkén viseli a sorsukat. Amikor beszélget velük, sohasem számon kéri a bolyongókat, hanem kiváló pszichológusként elbeszélget velük. Ezáltal nem csak a megkerült gyermekek aktuális gondját, menekülési szándékát ismeri, hanem a hátterüket is. Ismeri a családjukat, a barátaikat, az adott lelkivilágukat. Mariann mindezért kapja is a szeretetet, nem csupán adja.

Naprakész adattáblázatot használ, így, amikor jelentik egy-egy fiatal eltűnését, a dokumentumtára segítségével, az eszére és a szívére hagyatkozva gyorsan célbaér a bolyongók után kutatva. Az eltűnt fiatalok adatairól kérdezve Mariann határozottan állítja, hogy nem lehet évszakra, korra, nemre, vallási felekezetre tekintettel besorolni, hogy mikor és kik tűnnek el gyakrabban. Számára a közösségi oldalak segítségül szolgálnak, mert a fiatalok nem csupán magukról, hanem barátaikról, ismerőseikről és környezetükről is posztolnak. A feltöltött képek háttere alapján pedig, szintén a social media, az internetes közösségi platformok segítségével beazonosítja a búvóhelyeket.

Mi tagadás, a csellengő fiatalok, ha nem segítenek a felnőttek nekik a jó útra érni, vagy a helyes utat választani, akkor nagy eséllyel már fiatal felnőttként hátránnyal indulnak, és sokan bűnbe is esnek. Apró lopásokkal kezdődik a priuszuk, de a későbbiekben komolyabb, törvényellenes cselekményekbe is kerülhetnek. Prostitúció, rablás, erőszakos tettek, kábítószer. Bűnelkövetők lesznek, holott maguk is áldozatok. Ezért kell a társadalomnak minden egyes gyermeket akár közösen is nevelni – vélekedik Mariann, aki gyakorta a szabadidejét is az eltűnt gyermekek felkutatásának szenteli.