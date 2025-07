Megdöbbentő eset 35 perce

Hirtelen megakadt az orsó, a szolnoki horgász dermedten nézte, mit kezd kihúzni a vízből

Szolnoknál egy járókelő három urnazsákot fedezett fel a vízparton. Az emberi hamvak kapcsán többen is kifejtették véleményüket, egy helyi horgász viszont megdöbbent, amikor kiderült, hogy a zsákok mik is valójában. Már többször is találkozott a jelenséggel korábban a városban.

Mint ahogyan arról hírportálunk a napokban tájékoztatta az olvasókat, Szolnokon, a Tiszavirág híd melletti sólyázónál három, emberi hamvakat tartalmazó kegyeleti zsákot talált egy férfi. Az urnazsákokat többen fel sem ismerték, és kutyáikkal együtt tapostak a maradványokon, melyeket a Tisza vize a partra sodort. Kiderült továbbá, hogy a férfi azért ismerte fel szinte azonnal a kegyeleti tárgyakat, mert korábban édesanyja hamvait is megtalálta hónapokkal temetése után Martfűnél, az iszapba ragadva, mindössze három méterrel onnan, ahol végső búcsút szeretett volna tőle venni. Az egyik hétvégén felfedezett emberi hamvakat tartalmazó kegyeleti zsák, amely a Tisza-part egyik forgalmas szakaszán mosódott a partra

Fotó: Beküldött A történet elterjedése után egy olvasónk további megdöbbentő részleteket osztott meg, mely szerint horgászásai alkalmával már számtalanszor találkozott az urnazsákokkal, azonban egészen idáig nem tudta, hogy mi célt is szolgálnak a fehér színű zsákok. A horgász is találkozott már az emberi hamvakat őrző zsákokkal Ferenc elárulta hírportálunknak, hogy már többször is látta a kegyeleti tárgyakat korábban, miközben horgászott. Legtöbbször a Tisza és a Zagyva torkolatánál tapasztalta megjelenésüket a stég körül, valamint a lentebbi szakaszokon is látott már ilyen zsákokat a sólyapálya alatt. – Nemrégiben találkoztam vele a Tisza-híd alatt és a sólyapálya alatt, de már többször is korábban, amikor leapadt a víz – mesélte Ferenc, a szolnoki horgász. Egyszer még a horgára is ráakadt egy Ferenc elmesélte, hogy korábban, amikor wobblerrel horgászott, egy urnazsák a horgára is ráakadt. Azonban kiderült, hogy egészen idáig nem is tudta, hogy ezek a zsákok emberek földi maradványait őrzik. Úgy gondolta, hogy biztosan sitt van bennük, vagy más jellegű hulladék. A legtöbben hasonlóan nem voltak tisztában a zsákok funkciójával – mint ahogyan említettük, sokan még meg is taposták azokat. – Horgászként eddig nem gondoltam, hogy mi van a zsákban... De nem a lebomlós fajta zsákok ezek. Bele akadt a horog, alig bírtam kiszedni belőle... – írta a férfi. Ferenc úgy nyilatkozott, hogy nem tapasztalta azt, hogy a zsákok a múltban elszállításra kerültek volna. – Egyszer sem láttam, hogy elszállították, vagy valami ilyesmi is történt volna, maximum a hordalék betemette áradásakor – fogalmazta meg.

Nem volt a rendőrség tudatában az eset Az esettel kapcsolatban megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, azonban válaszukból kiderült, hogy nem volt tudomásuk az esetről. Ezt követően értesítették az illetékes hatóságot az urnazsákok elszállítása érdekében. Az ügyben az eljáró szolnoki önkormányzathoz fordultunk kérdéseinkkel, amint azokra válaszokat kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat.

