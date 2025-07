Emberi maradványokat sodort partra a Tisza a belvárosban, többen észre se vették, min taposnak

A Tiszavirág híd melletti sólyázónál fedezte fel a három urnazsákot a férfi. A látottak erősen felháborították, ugyanis több kutya és személy is rátaposott az emberi maradványokra. Az eset több kérdést is felvet, hiszen ezeknek a kegyeleti tárgyaknak elméletileg rövid időn belül vízbe kerülésük után le kellene bomlaniuk. Az viszont, hogy hónapokkal később is megtalálja valaki egy ember földi maradványait, nehezen feldolgozható.

Emberi maradványokat sodort partra a Tisza

Fotó: Beküldött

Vasárnap, a Tisza-partján sétálva fedezte fel a férfi az emberi maradványokat Szolnokon, a Tiszavirág híd mellett. Mivel számára már nem ismeretlen az urnazsákok kinézete, így azonnal felismerte, hogy mit hozott a felszínre a Tisza vize a hétvégén. A lakosság nagy része viszont nem tudta pontosan, hogy mik is a földön heverő fehér zsákok, több ember és kutya is megtaposta a partra sodort maradványokat.

– Laikus szem nem veszi észre. Járkáltak rajta az emberek, úgy szóltam nekik, hogy ne menjenek már rá, mert azok emberi maradványok – mesélte a férfi, aki rögtön észlelte, hogy valakinek a földi maradványain lépkednek a járókelők.

Az esetet a közösségi médiában is megosztotta, a szolnokiak pedig megdöbbenésüket fejezték ki a felkavaró képeket látva. Sokan el sem akarták hinni, hogy ilyen megtörténhet, a mellékelt képsorokon viszont jól látható, hogy valóban hamvakat őrző zsákok kerültek a felszínre, némelyiken még a fehér színű szalag is megfigyelhető.

Az egyik urnazsák, melyre többen is rátapostak

Jelentette az esetet a hatóságok felé

A három szolnoki maradvány megtalálása után azonnal jelentette az esetet a hatóságok felé, azonban a férfi elmondása szerint végül nem vihették el onnan a maradványokat. Az eset kapcsán hírportálunk kérdéseket intézett a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság felé. Amint válaszokat kapunk kérdéseinkre, tájékoztatjuk olvasóinkat.