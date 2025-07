Az állatvédelem mellett a fenntarthatóság is fontos szerepet kap Szolnokon — óvodások jártak a Lumen Park Szolnok területén

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány számára az állatvédelmi oktatás mellett fontos, hogy a fenntarthatóságról is kellő ismeretet adhassanak át a felnövekvő generációk számára. A SolServices Kft. segítségével több száz gyermek tanulhatta meg újabb érzékenyítő program keretein belül, hogy miért fontos a zöldenergia és a fenntarthatóság.

Az érzékenyítő program keretein belül a gyermekek közelebb kerülhettek a fenntarthatósághoz is

Érzékenyítő program Szolnokon

A napelempark üzemeltetője, valamint a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány már több éves közös múltra tekinthet vissza. A cég ugyanis már 3 éve támogatja az állatmentők önzetlen munkáját, és a telephelyükön élő mentett kutyákat. Az állatotthon igyekszik viszonozni segítségüket, és egy számukra is kiemelten fontos ügyben is tájékoztatják a gyermekeket, így a megújuló energiákról is tanulhatnak az óvodások és iskolások.

A Lumen Park területére több mint 800 gyermek látogathatott el az együttműködésnek köszönhetően, ahol az üzemeltető munkatársai tartottak játékos foglalkoztatásokat, melyek segítségével az óvodások könnyedén megérthették a napelemek és a biodiverzitás jelentőségét. Egy tanösvény is található a létesítmény területén, ahol rovarházak és madárodúk kaptak helyet.

— Szinte minden óvoda eljutott a napelemparkba, 1-2 kivételével. Ők a következő tanítási év őszén fognak sorra kerülni — tájékoztatott a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány egyik munkatársa, aki a szemléletformálási programok szervezését bonyolítja le.

Szolnok referencia az állatvédelem és a fenntarthatóság terén is

Az, hogy ezt a címet elnyerte a megyeszékhely, az állatotthon munkássága mellett a SolServices Kft.-nek is köszönhető. A cég számára kiemelten fontos, hogy a Lumen Park Szolnok ne csupán energiatermelő létesítmény legyen, hanem a helyi közösség fejlődéséhez is hozzájáruljon. Aktívan támogatják a Szolnok Városi Állatotthont, ahol évek óta nyújtanak anyagi és szakmai segítséget, ezzel is hozzájárulva a helyi állatvédelem fejlődéséhez.

A Lumen Park Szolnok

A napelemparkok fejlesztésének átfogó megközelítésével a vállalat célja, hogy hozzájáruljon a magyar energiaszektor klímabarát átalakításához, az ökológiai és társadalmi értékteremtést maximalizálni képes napelemparkok fejlesztésével. A Lumen Park Szolnok évente a megye lakossági energiafogyasztásának majdnem felét teremti elő tiszta energiaként, ezzel mintegy 39 000 tonna szén-dioxid kibocsátást megelőzve.