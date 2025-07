Erről nagyon kevesen tudnak 12 órája

Ismeretlen építményre bukkantak a Tiszában, öt méter mélyen találtak rá

Az 1562-ben épült török kori fahíd volt az első állandó folyami híd a Tiszán és egyben Magyarországon is. Ebből mára csak a cölöpök maradtak, melyeket 2003 augusztusában fedezett fel egy szolnoki lakos, amikor a Tisza akkori negatív negatív rekordján, mínusz 279 centiméteren állt. Most már azt is tudni lehet, hogy négy fahíd nyomait rejti a folyó.

Aszályos nyarakon Szolnokon, a belvárosi Tisza–híd lábánál már több alkalommal is kiemelkedtek a vízből azok a rejtélyes cölöpök, melyeket a helyiek csak török kori hídmaradványként emlegetnek, teljes joggal. Valójában pedig nem is egy, hanem három különböző korból származó négy fahíd nyomai rejtőznek a folyó medrében, amelyek közül kettő valóban a török hódoltság idején épült. A török hódoltság idején épült, kettő fahíd cölöp maradványai az Tiszában

Fotó/videó: Major Angéla A fahíd maradványok kutatása 2003–ban indult el A felfedezés 2003–ban indult, amikor egy helyi telektulajdonos kiszúrta az első cölöpöket. Akkor még senki sem sejtette, mekkora jelentősége lesz ennek az észrevételnek. A kutatást Dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, búvárrégésze indította el egy 1617–ben megjelent metszet alapján. – Azt nem lehetett tudni, hogy az egykorú látképek mennyire pontosak, és az elején túl sok eszköz sem állt rendelkezésünkre. Így 2003–ban még csak a bal part közeli mederrészt vizsgáltuk. 2006–ban kérésünkre az Octopus Tengeri Régészeti Kutatóegyesület Szolnokon tesztelte az új Side Scan szonárját, hogy a török kori Tisza–híd jobb parti hídfőjét is be tudjuk azonosítani. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően, a Szolnoki Búvár Kft. jóvoltából, ekkor már egy kutatóhajót is biztosítottak, és ipari búvárok merültek le, vizsgálták át a meder alját a Zagyva–torkolat térségében – mesélte el a régész. A Tisza bal partján látható tartó gerenda és a megmunkálatlan cölöpök csonkjai

Fotó: Major Angéla

Dr. Kertész Róbert kihangsúlyozta, hogy a búvárrégészeti kutatás meglehetősen összetett feladat volt, mert a búvár az erős sodrás miatt 5 méter mélyen, szinte teljes sötétségben gyakorlatilag csak kúszni tudott a meder alján, és így kellett megkeresnie a cölöpmaradványokat. – Az alapos kutatásnak köszönhetően két in situ, tehát az eredeti helyén megőrződött cölöpsort is sikerült azonosítanunk, amelyek geodéziai felmérését ugyancsak elvégeztük. Az egyik búvár a prismát tartó rúd alját a cölöp tetejére állította, amelynek a vége kilógott a felszínre. Azt egy hajóról tartották, hogy függőlegesen álljon és ne sodorja el a víz, a parton pedig bemérte a geodéta – ecsetelte a szakmai kutatómunka folyamatát a régész.

A mederben, a török hódoltságból két híd nyomvonalát azonosították be a régészek

Fotó: Major Angéla

– A bal part közelében nemcsak függőleges, a mederbe levert cölöpök csonkjait tudtuk azonosítani, hanem a felszerkezethez kapcsolódó vízbe zuhant és a mederbe ágyazott maradványokat is diagnosztizáltuk. Számunkra akkor lett világos, mivel állunk szemben, de annyira bizonytalan volt még az elején – tudtuk meg a részleteket. A régésszel folytatott beszélgetésből kiderült az is, hogy a fának 500 ével ezelőtt is ugyanolyan volt az állaga, mint most, ugyanis ezek a tölgyfa cölöpök a víznek köszönhetően, nagyon jó állapotban vannak még mindig. Döntő bizonyítékot az abszolút kormeghatározások adták az egészhez.

Tiszából felbukkanó cölöpök Szolnokokon Fotók: Major Angéla

A geodéziai méréseknek köszönhetően a régészek össze tudták kötni a bal– és a jobbparti cölöpmaradványokat, és térképre rajzolni a nyomvonalakat. A hajóút biztosítása miatt ugyanis 1905–ben robbantással tizedelték meg a facölöpöket. Ennek köszönhetően 1935–ben egy kisvízi mederrendezés alkalmával az érintett területről 50 m3 tölgyfát hozott fel a kotró. Emiatt csak a két part közelében találtak maradványokat a kutatás során, de így is kiderült, hogy két híd nyomvonala fut egymás mellett. Mindkettő török kori, de különböző időben épültek. A felfedezés 2003-ban indult, amikor egy helyi telektulajdonos kiszúrta az első cölöpöket

Fotó: Major Angéla Török kori hidak (16–17. század) Az első hídról írott források is szólnak, amelyek közül a Memoria rerum szerint „[1562] Julius havában egy hidat végezének el az törökek Szolnok alatt, az Tiszán fából csináltat, kinél ember jobbat nem kivánna az Tiszán túl az földnek elveszésére.” A híd megépítéséről is mesélt Dr. Kertész Róbert. Megtudtuk, hogy a tölgyfa cölöpöket 2–2,5 méter mélyre verték a Tisza medrébe, hogy stabilan álljanak. A híd pedig olyan széles volt, hogy két szekér is elfért rajta egymás mellett, kulcsfontosságú szerepet játszva a kereskedelemben és a hadviselésben. Ez a híd a tizenöt éves háború (1591–1606) során, vélhetően 1595–ben pusztult el. A Zagyva torkolatánál most előbukkant cölöpök egy része ehhez a hídhoz köthető. Ezt követően egy ideiglenes hajóhidat létesítettek, majd egy újabb cölöphidat. Ennek kora átnyúlik a 18. század elejére. 1706–ban gyújtatta fel Rákóczi Ferenc. A folytatásban a 18–19., és 19–20. századi hidak történetével is foglalkozunk majd.

