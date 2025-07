Ezekkel a pontszámokkal lehetett bekerülni a szolnoki és jászberényi campusokra

Csütörtök este nyilvánosságra hozták a 2025-ös felsőoktatási felvételi ponthatárokat.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő fiatalok számára a legfontosabb kérdés az volt, hogy bekerültek-e valamelyik helyi képzésre. A vármegyében Szolnokon és Jászberényben is működnek egyetemi campusok, amelyek többféle lehetőséget kínáltak a továbbtanulni vágyóknak.

Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat

Fotó: Mészáros János/archív

A Debreceni Egyetem Szolnok Campusán az alábbi szakokra lehetett jelentkezni:

– Egészségtudományi Kar: ápoló, dietetikus, gyógytornász, népegészségügyi ellenőr, védőnő, szociális munka (állami ösztöndíjas és önköltséges formában is). Itt szinte csak levelező indul a gyógytornász szak kivételével, ahová 362 pont kellett a bejutáshoz az állami képzésbe. A levelező tagozaton a népegészségügyi ellenőr szakra 240, a védőnőire 282, a szociális munkára 270, a dietetikus képzésre 385, míg az ápoló szakra 284 ponttal lehetett bekerülni.

– Gazdaságtudományi Kar: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel szakok lettek előzetesen meghirdetve. A felvi.hu adataiból kitűnik, hogy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak nem indul a Szolnoki Campuson, sem nappali, sem levelező formában. Ugyanez a helyzet a turizmus vendéglátás, pénzügy és számvitel szakokon is. A kereskedelem és marketing szakra pedig 309 pontot kellett minimum szerezni a bejutáshoz, de levelezőn egészségügyi menedzsernek már elég volt 72 pont is.

Jászberény Campus ponthatárai

A jászberényi campuson, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemhez tartozik, az alábbi lehetőségek közül választhattak a jelentkezők:

– Alapszakok (nappali és levelező tagozaton): csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, közösségszervezés, programtervező informatikus. A programtervező informatikus szakra 292 ponttól lehetett bekerülni, a gyógypedagógia ponthatára 243, az óvodapedagógusé 249 pont volt; a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a közösségszervezés és tanító szak nappali tagozaton nem indult, csak levelezőn.