Hazánkban egyedülálló edzőterem jön létre Furkó Kálmán leégett szolnoki faházának romjain – galériával

A Sayonara-party éjjel kettőig tartott. Ez volt az a buli, amelyen a Furkó Kálmán nevét viselő Szolnok Kupa részvevői találkoztak, a nemzetközi világbajnokságot követően. A június 29-i éjszakában hazafelé tartó ünneplők álmukban sem gondolták, hogy aznap reggel könnyeiket nyelve ácsorognak majd a legendás Shihan emlékművének füstölgő maradványai mellett. De mégis így történt, miután Furkó Kálmán szolnoki edzőterme azon az éjjelen leégett, pótolhatatlan ereklyéket elveszejtve.

Új edzőközpontot építenének Szolnokon Furkó Kálmán leégett edzőterme helyett

Fotó: Nagy Balázs

Furkó Kálmánt aligha kell bemutatni Szolnokon (vagy a világon másutt).Közel ötven éve egy maroknyi lelkes szolnoki fiatallal iskolát indított, és letette a kjokusin karate magyarországi alapjait. Növendékei eztán sorra kerültek ki a dódzsó Széchenyi városrészbeli faházából. Maga az alapító, a „magyar szamuráj” közben a kjokusin karate, egyúttal a honvédség legendájává vált.

Innen nézve nagyon is érthető, hogy Shihan Brezovai Sándor a leégett faház kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón maga is könnyeivel küszködve szólt. Érthető, hiszen maga is az néhai ezredes katonája volt, hovatovább negyven évig tanítványa, és mint ilyen, bejelentette: méltó módon szeretnék továbbvinni a Shihan örökségét, ezért egy korszerű új edzőközpontot hoznak létre a tűz martalékává vált előd helyett.

Egyedülálló edzőközpont épülhet Szolnokon

– Mardossa a lelkünket a dolog, de beleállunk a munkába. Nem hagyhatjuk, hogy a Mester munkája elvesszen, ezért megterveztettük ezt az új épületet – fogalmazott a sajtótájékoztatón Brezovai Sándor.

Mint mondta, az elmúlt három hétben sokakkal egyeztettek, ezek eredményeként egy hazánkban egyedülálló, a legmodernebb felszerelésekkel ellátott edzőközpontot terveztettek meg. A központ elsődleges feladata a gyerekek kjokusin karate oktatása lenne, de emellett tömegsport-lehetőséget biztosítanának a felnőtteknek is. A központot nem egy, hanem akár 10-12 dodzsó is használhatná, és már tárgyaltak a szolnoki kendósportnak az edzőterembe költözéséről is. Mindehhez szakmai támogatónak szeretnék megnyerni a Testnevelési Egyetemet is. Brezovai Sándor kitért arra is, a sport mellett a japán kultúrát is szeretnék népszerűsíteni. Erre külön oktatótermek állnának rendelkezésre, a tanításra az egyetem japán szakembereit kérnék fel, akiknek Szolnokon biztosítanának szálláslehetőséget.