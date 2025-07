Ez most a sláger a jászkunsági piacokon! Eláruljuk, a mézédes hazai mellett mi népszerű még a vevők körében – videóval

Amint a kereskedőtől megtudtuk, nemcsak a dinnyét viszik ezekben a napokban.

A másik slágerétel alapanyagai is kapósak

– Mi másnak van még szezonja, mint a lecsónak? Bizony, a kedvelt magyar étel alapanyagait is keresik, sok fogy paprikából és paradicsomból is – tette hozzá a kereskedő.

Mindezeken túl is lehet azonban válogatni. A teljesség igénye nélkül, még most is lehet találni cseresznyét, de több standon láttunk pirosló ribizlit, és természetesen sárgabarackot is. Utóbbi azonban nem olcsó, 1700-2000 ezer forintot kell fizetni egy kilóért. Így aztán sokan meggondolják, hogy főznek-e baracklekvárt, legtöbben csak friss fogyasztásra vásárolnak pár darab gyümölcsöt.

Egyre több helyen találunk főzni való kukoricát is, abból egy cső 200-250 forintba kerül. Abból is válogatnak a vásárlók, hiába na, az is igazi nyári csemege.