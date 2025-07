Megújul a Hatoslottó, jönnek a dupla sorsolások

Szeptember 4-től jön a dupla húzás a Hatoslottónál, minden héten vasárnap mellett csütörtökön 20:45-kor is tartanak sorsolást. A változás velejárója viszont, hogy augusztus 3-tól búcsút inthetünk az öthetes szelvényfeladásnak.

Változik a Hatoslottó sorsolásának menete

Viszont ősztől új segédszelvények is jönnek, amelyekkel nemcsak 1, hanem 2, 5 vagy akár 10 sorsolásra is be lehet küldeni a játékokat.

Miért volt szükség a megújulásra?

A Szerencsjáték Zrt. szerint a játékosok gyorsabb tempójú, sűrűbb játéklehetőséget szerettek volna, miközben megmarad a klasszikus élmény is. A kutatások szerint a játékosok 70%-a rendszeresen játszik Hatoslottót, és a nem játszók kétharmada is nyitott lenne rá, főleg akkor, ha több sorsolás lenne.

Érdekességek a Hatoslottóról

A Hatoslottó 1988-ban indult útjára, és már az első sorsolásra 10 millió szelvény érkezett. A második alkalommal pedig nemcsak rekord született, hanem a főnyeremény is gazdára talált. A jelenlegi változás nem érinti a játék árát, egy mező továbbra is 400 forintba kerül.

