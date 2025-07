Lovak, motorok, zene és természet — elképesztő programkavalkád a térségben

A nyári hétvége ezúttal sem hagyja cserben a kikapcsolódni vágyókat. A hétvégi programok szinte mindenkinek kedveznek. Mutatjuk, hova érdemes ellátogatni a napokban!



A hétvégi programok között mindenki találhat kedvére valót, legyen szó zenéről, sportról vagy természetjárásról

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Hétvégi programok: július 25. — péntek

SZOLNOK Pénteken a francia életérzést tapasztalhatják meg mindazok, akik a TISZApART MOZI eseményére látogatnak el. A megnyitót követően 19 órától lép színpadra Izbéki Tímea és Denke Borbála, akik igazi francia sanzonokkal készülnek.

JÁSZSZENTANDRÁS A XXIX. Jász Világtalálkozóra is ellátogathatnak a térség lakosai, amely péntektől egészen vasárnapig tart, a település több helyszínén. Az első napon koncertekkel várják az érdeklődőket a Szent Kereszt Felmagasztalása Templomban, majd az iskola udvarában ünnepi köszöntő és persze műsor várja az érdeklődőket. A sportpályán a Csík zenekar koncertjét hallhatják a résztvevők este fél tíztől.

CSERKESZŐLŐ A hétvégén a motorok szerelmeseinek kedvez a város, ugyanis egészen vasárnapig tart a motoros találkozó. A cserkeszőlői sportpályán több zenekar is színpadra lép. Szombaton pedig a szerencsésebbek akár egy robogót is nyerhetnek a tombolahúzáson.

CEGLÉD Hét órától Paguriho akusztikus koncertnek ad otthont a város. A helyi zenekartól feldolgozásokat és saját szerzeményeket is hallhatnak az érkezők a Kossuth Művelődési Központ „B” udvarán.

Július 26. — szombat

SZOLNOK Este hét órától ingyenes szabadtéri táncőrület veszi kezdetét a Hild János téren. A zenei koktél részét képzi a kubai salsa, a bachata és a kizomba is. A legbátrabbak a szabadtánc mellett pörgős, vidám körtáncba - ruedába - is bekapcsolódhatnak. Az animációknak köszönhetően a Hawaii életérzés is megelevenedik a város központjában.

JÁSSZENTANDRÁS A XXIX. Jász Világtalálkozó második napján a sportpálya családi délutánnak ad otthont, amely során kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár várja az apróbb résztvevőket. Este színpadra lép az Apacuka zenekar, A Zaporozsec, majd 22 órától a Republic.

JÁSZKUNSÁG Idén immár XVI. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakája elnevezésű programot, melybe számos magyarországi fürdő bekapcsolódik. A Jászkunságban Kisújszállás mellett Cegléden, Karcagon, Martfűn, Mezőtúron és Törökszentmiklóson is csobbanhatnak a víz szerelmesei.