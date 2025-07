A tudomány megválaszolta: ez az ideális hőfok a lakásban kánikula idején

Leszámítva az utóbbi napok zivataros hűvösebb időjárását, az idei nyár is extrém forró. A szakértők szerint nemcsak a külső hőmérséklet, hanem az otthoni is komoly kihívást jelent, nem mindegy ugyanis, milyen hőfokra állítjuk a légkondit a négy fal között. Mi az ideális hőmérséklet egy klimatizált lakásban? Íme, a válasz!

Minél hűvösebb a szoba, annál jobb. Valóban így van, vagy mástól is függ az ideális hőmérséklet?

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Kint döglesztő meleg, bent jégverem: ez a jó?

A nyár beköszöntével szinte mindannyian szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy hány fok legyen a lakásban, mennyi az ideális hőmérséklet, hogy ne főjünk meg, mégis energiatakarékosak maradjunk? Hagyatkozzunk a hőérzetünkre, vagy van tudományos használtai utasítás a megfelelő szobahőmérséklet megteremtéséhez?

A kérdés nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. A BBC összeállítása szerint a témával már nemcsak energetikusok és épületgépészek, hanem fizikusok és környezetpszichológusok is foglalkoznak.

A „néphagyomány” szerint a 25 Celsius-fok a jó

A legfrissebb kutatások szerint az optimális benti hőmérséklet nyáron nagyjából 24 és 26 Celsius-fok között van. Ez az a tartomány, ahol a legtöbben komfortosan érzik magukat, nem túlzott az energiafogyasztás, és a test sem melegszik túl. Ennél melegebb lakásban a szervezet küzdeni kezd a hőleadással, ami fáradtságot, koncentrációromlást, sőt alvászavart is okozhat.

Viszont fontos hozzátenni: a hőérzet nem csak a hőmérséklettől függ. Fontos szerepet játszik a páratartalom, a légmozgás, az öltözet és még az is, mennyire vagyunk aktívak egy adott térben.

Ettől is függ az ideális hőmérséklet

Tudósok szerint egy másik kulcsfontosságú tényező az is, hogy mennyire szokta meg a testünk az adott klímát. Ha például rendszeresen légkondicionált helyen tartózkodunk, a szervezet hozzászokik a hűvösebb környezethez, így már a 25 fok is melegnek tűnhet. Ugyanakkor, ha fokozatosan emeljük a hőmérsékletet és hozzászoktatjuk magunkat, az energiaszámlánk is csökkenhet, és a komfortérzetünk sem romlik drasztikusan.

Kutatók azt is megfigyelték, hogy a hőérzet nagyban függ attól, milyen az elvárásunk. Ha azt hisszük, hogy nyáron minden helyiségben 21 foknak kell lennie, akkor a 25 fok már kényelmetlennek érződhet függetlenül attól, hogy valójában teljesen rendben van.