Az Árkádoknál kitört tűzeset közelében hétfőn újabb szörnyű látvány fogadta a helyieket

Szomorú látványt nyújt Szolnok egyik forgalmas utcája. A Szapáryn a kerékpáros út kellős közepére hányta valaki a hulladékot, láthatóan mit sem törődve azzal, hogy egyébként fért volna még bőven azokba a kukákba. Az utcán heverő illegális szemét Szolnokon joggal háborította fel a lakosságot.

Általános problémává vált az illegális szemét Szolnok utcáin is. A kihelyezett hulladékgyűjtőket feltúrják, a szemetet pedig ott hagyják az utca közepén

Fotó: Beküldött

Ellepi az illegális szemét, a szétszórt hulladék a szolnoki Szapáry utca biciklis útját

Nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt hétvégén egyik sokkból a másikba kerültek a város lakói. Először szombat hajnalban leégett az Árkád soron lévő üzlet teteje, közben tömegverekedés tört ki a Mentetlenen, majd még a Tallinn városrészben lévő toronyházba is riasztani kellett a tűzoltókat.

Ehhez képest nem tűnik nagy problémának "némi" szemét ami az utcán hever, de sajnos az elmúlt időszakban ez is olyannyira általánossá vált, hogy nem mehetünk el mellette szó nélkül. A mostani eset csak a jéghegy csúcsa, hiszen a belváros más részein, az Obinál és a Széchenyi városrészben is sokszor okoz gondot az illegális szemét, holott Szolnokon két olyan hulladékudvar is működik, ahová ingyen elviheti bárki a feleslegessé vált hulladékot. Egyik a Felső Szandai réten, az Auchan-től nem messze, míg a másik a Széchenyi körúton, a nemrég leégett dojo közelében található

A szóban forgó esettel kapcsolatban megkerestük a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. is, ahonnan Molnár Lajos sajtószóvivőtől az alábbi választ kaptuk:

A hulladékszállítás rendjét sokszor külső tényezők nehezítik. Az NHSZ cégcsoport nap mint nap azon dolgozik, hogy a lakosságtól szervezetten, időben és biztonságosan elszállítsa a háztartási hulladékot. Az utóbbi időszakban azonban többször tapasztaltuk, hogy a hulladékgyűjtő edényeket – különösen az elszállítás előtti órákban – ismeretlen személyek felborítják, átkutatják, tartalmukat szétdobálják. Ez nemcsak a közterületek rendezettségét zavarja, hanem munkánkat is jelentősen hátráltatja. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen jellegű közterületi rendbontások megelőzése nem az NHSZ cégcsoport feladata, (munkatársainknak nincsenek hatósági jogkörei) hanem a megfelelő szervek hatáskörébe tartozik. Mi elszállítjuk a szabályosan kihelyezett hulladékot, de az előtte történt rongálásokért, szétszórt hulladékért nem tudunk felelősséget vállalni.

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kéri a lakosságot, hogy amennyiben ilyen esetet tapasztalnak, jelezzenek a megfelelő hatóságoknak (Közterület Felügyelet), illetve részükre is az [email protected] email címen, hogy a szükséges takarítási munkákat tudják tervezni.