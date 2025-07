Félmilliárd forintos büntetés is járhat illegális szemetelésért! Vajon megéri?

Immár ötven milliós bírság járhat az illegális szemetelésért. Sőt, a bírság összege ennek a sokszorosa is lehet, ha valaki cégként rak le tiltott helyen hulladékot. Emellett a helyszínen is büntethető lesz az illegális szemetelés.

Immár ötven milliós bírság járhat az illegális szemetelésért. Sőt, az összeg ennek a sokszorosa is lehet, ha valaki cégként rak le tiltott helyen hulladékot. Megéri?

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mondhatni, úton-útfélen találkozhatunk szeméthalmokkal. Sajnos a Jászkunságban is meglehetősen gyakori az illegális hulladéklerakás. Mostantól érdemes meggondolni, hogy tiltott helyen tesszük le nem kívánatos holmijainkat, szemetünket. Hogy miért? Mert bizony súlyos bírság járhat ezért. Alsó hangon több tízezer forintos büntetést is kiszabhatnak annak, aki szemetel, de ez az összeg akár félmilliárd forintra is nőhet!

Már hatályba lépett az új rendelet

A Magyar Közlönyben olvasható hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló, Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet értelmében július 9-től már érvényesítik is a sokkal nagyobb szigort, az illegális szemetelőkkel szemben.

A hatóságok jogköre jelentősen megnő

Amin a témáról a Metropol is beszámolt, nemcsak a hulladékgazdálkodási bírságok összege emelkedik, hanem biztosítottá válik a hatóságok számára a helyszíni bírság kiszabásának lehetősége a hulladékot jogellenesen elhelyezőkkel szemben.

Így egyszerűbb lesz megbüntetni azt, aki szennyezi a környezetet.

Mekkora bírság jár illegális szemetelésért?

Ha az elhelyezett hulladék nem haladja meg a száz kilogrammot, húszezer forintos helyszíni bírságot lehet kiszabni, de csak akkor, ha a tetten ért személy azonnal elszállítja a szemetet, vagy a hulladék elszállíttatásáról és kezeléséről 15 napon belül gondoskodik. Ha ez nem történik meg vagy a hulladék mennyisége több mint 100 kg, a bírság összege jelentősen megemelkedik.

A büntetés felső határa természetes személyek estében 50 000 000 millió forint. A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ez az összeg ötszázmillió, vagyis félmilliárd forint is lehet!

Az sem mindegy, hová kerül a hulladék

A végső összeg attól függ, milyen területen rakta le valaki illegálisan a szemetet és attól, hogy elkapták-e már korábban ugyanezért.

Akit ugyanis többször is elkapnak, annak a második alkalommal elkövetett jogsértés esetén kétszeres, harmadik, és minden további alkalommal elkövetett jogsértés esetén háromszoros bírságot kell megfizetnie.

Ha valaki természetvédelmi területen szemetel (pl. Natura 2000-es területen vagy egy barlangban), annál a szorzó ötszörös lesz.