A bizonyítékkal a kezében rohant a férfi, minden azon múlt, átér-e a síneken a közeledő vonat előtt

Ötvenmilliós bírság is járhat. Az illegális szemetelésért kiróható bírság összege ennek a sokszorosa is lehet, ha valaki cégként rak le tiltott helyen hulladékot. Az illegális hulladéklerakás büntetéseiről szóló legújabb rendelet szerint immár a helyszínen is büntethető az ilyen cselekedet. A NHSZ cégcsoport illetékeseit kérdeztük: mennyire jogkövetőek, illetve jogsértőek a szolnokiak e tekintetben.

Örökzöld téma az illegális szemetelés. Illegális szeméthalmok sajnos a Jászkunságban is előfordulnak, a szolgáltató szerint azonban a térségben nem reménytelen a helyzet. Illegális szemetelés: utánajártunk, mennyire jogkövetőek, illetve jogsértőek a szolnokiak e tekintetben

Fotó: Illusztráció / Shutterstock – Egyszer pont megláttam egy illegális szemétlerakást – idézett fel egy korábbi történetet egy szolnoki férfi. – A telefonommal lefotóztam a fickókat, akik épp egy teherautóról rakodtak le sittet egy vasúti sín melletti bozótosban. Mondanom se kell, nem tetszett nekik, meg is kergettek, amikor megláttak. Még kényelmesen átjutottam a vasúti átjárón, ám mire ők odaértek, pont jött egy vonat, így feladták a dolgot. A fotót aztán leadtam a hatóságoknak, úgy tudom, meg is lettek az elkövetők. S hogy milyen büntetéssel számolhatnak az illegális szemetelők? Alsó hangon több tízezer forintos büntetést is járhat az illegális szemetelésért, de ez az összeg akár félmilliárd forintra is nőhet. A minap írtunk hírportálunkon arról, hogy a közelmúltban megjelent kormányrendelet értelmében sokkal nagyobb szigort érvényesíthetnek az illegális szemetelőkkel szemben. Ezzel kapcsolatban arról kérdeztük az NHSZ cégcsoportot, hogy mennyire jellemző Szolnokon és a térségben az illegális szemetelés. A vasúti sínek mentén lehet látni szeméthalmokat – A szolnokiak többségére jellemző, hogy betartják a szabályokat, igénybe veszik a hulladékudvarok ingyenes és az újszászi úti átrakó-válogató állomás fizetős szolgáltatásait is. Sajnos ezzel együtt időnként előfordul az illegális hulladéklerakás – válaszolták hulladékkezelő cég illetékesei. Az NHSZ szakemberei szerint térségünkben kiemelt probléma a csikkek eldobása, a hajléktalanok által okozott szemetelés és a lokális illegális elhelyezés, például a vasúti sínek mentén. A kérdés máris adódik: hogy, milyen eszközökkel lép(het) fel ezek ellen a szolgáltató? Fontos a megelőzés és az edukáció – A megelőzést és az edukációt tartjuk a legfontosabb eszköznek a jelenség visszaszorítása érdekében, a büntetés és a szankciók ugyan elrettentő hatásúak, de a szemléletet csak az előbb felsorolt eszközökkel együtt lehet formálni. A tudomásunkra jutott esetek során a hatósági feljelentést minden esetben megtesszük, zéró toleranciát alkalmazunk – válaszolták a szolgáltató illetékesei.

Hozzátették: nem tudják elégszer felhívni a lakosság figyelmét a hulladékudvarok ingyenes szolgáltatásaira. Pedig több olyan eset volt, amikor az illegális hulladék nagy része ingyen átadható lett volna hulladékudvarban. – Az elkövető nemcsak a büntetéstől, de a bűnben járás stresszétől is megkímélhette volna magát, ha telefonál és érdeklődik, hogy mit tudna kezdeni a hulladékával – tették hozzá. A hulladékhalmok felszámolás plusz munkát jelent Az illegális hulladékelhelyezés ráadásul rengeteg többletköltséget, plusz munkát jelent a szolgáltatónak. Ezt, mint mondták: nehéz számszerűsíteni, mert minden eset más, nagyban függ az illegális hulladék mennyiségétől és tartalmától. – Ha esetleg veszélyes hulladék is található az illegálisan lerakott hulladékok között, annak kezelése sokkal több erőforrást igényel, mint mondjuk, ha csak papírhulladék lenne kidobva. A legtöbb esetben vegyes tartalomról van szó, így azt szortírozni kell a begyűjtéskor és külön kezelni az egyes fajtákat – részletezték. Hangsúlyozták, hogy az illegális hulladék nem maradhat a környezetben, ezért a lehető leggyorsabban elvégzik az elszállítást. Ez munkaerő és eszközpark átszervezést igényelhet, hiszen a napi rendszerünket kell újragondolni minden ilyen eset kapcsán – mutattak rá. Ha illegális szemetelést látunk, jelezzük! Hogyan jelezhetjük, ha folyamatban lévő illegális szemétlerakást látunk? – tettük fel a kérdést végül. – Lehet jelezni, a leggyorsabb reagálás a rendőrségtől

és a közterület felügyelettől várható. Természetesen hozzánk is érkezhet jelzés, de mi nem vagyunk hatóság, nem tudunk eljárni az illegális hulladék lerakójával szemben, hiszen hatósági jogköreink nincsenek ebben a kérdésben. Mindenkit kérünk készítsen beazonosítható felvételt az esetről, mert a legtöbb cselekménynél, pont az elkövetők beazonosítása a probléma – fogalmaztak az NHSZ illetékesei.

