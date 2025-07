Ingyenes programok a nyárra, amiket kár lenne kihagynia

Akár egy nyüzsgő fesztiválon, akár egy árnyas parkban felcsendülő koncerten érzi magát igazán otthon, a nyár hátralévő hetei bőven tartogatnak lehetőségeket a kikapcsolódásra. A legjobb pedig, hogy mindezért nem kell belépőt váltani – csak elindulni, és élvezni, amit a térség nyújt. Az ingyenes programok kínálata színes, a hangulat garantált – mutatjuk, merre érdemes indulni.

A tavalyi Queen Symphonic koncert egyike volt a legnépszerűbb ingyenes programoknak Szolnokon. Idén a Tiszai Rakparton hallgathatjuk majd őket.

Forrás: Szolnoki Szimfonikusok/Beküldött

Ingyenes programok a megyében - ide érdemes ellátogatni

A könnyebb átláthatóság kedvéért időrendbe szedtük a még hátralévő eseményeket, és mivel már ez a hétvége is tartogat izgalmas programokat, kezdjük is az aktualitásokkal:

Augusztus 5. – Széchenyi városrész, Szolnok

20:30 – Csillogás Éjszakája – A Szolnoki Szimfonikus Nyár - Parti-túra fesztivál első állomása: különleges zenei élmény egy különleges estén.

Augusztus 6–10. – Csángó Fesztivál – Jászberény

Tánc, zene, kultúra – az autentikus élményre vágyók kedvence. Európa-szerte egyedülálló folklórfesztivál, amit nem érdemes kihagyni. A részletes programok még nem elérhetőek, de hamarosan kihirdetik őket. Ezek között lesz olyan is azonban, amihez belépőjegyet kell váltani, de a programok legnagyobb rész ingyenes.

Augusztus 7–10. – ArTúr Fesztivál – Mezőtúr

Képzőművészet, zene, közösség – minden, ami egy igazi városi fesztiválhoz kell:

Augusztus 9. 21:30 – Depresszió

Augusztus 10. – NOX

Augusztus 7. – Szolnoki Szimfonikus Nyár - Parti-Túra fesztivál Tallinn városrész, Szolnok

Még egy alkalom, hogy elmerüljünk a klasszikus zene varázsában.

20:30 – Csillogás Éjszakája – Szimfonikus koncert

Augusztus 8. – Tiszai Hajósok tere

Egy est, ahol a katonazene is szórakoztat.

18:00 – Légierő Zenekar és sztárvendégek koncertje

Augusztus 9. – Nyár Esti Korzó – TiszaPart Mozi

19:00 – Büfé Klarinét Kvintett

20:00 – Péntekenkénték

Augusztus 9. – Örményesi Falunap

Fröccs, falunapi forgatag, finom ételek és zene – tökéletes szombat este.

20:00 – Raul koncert

Augusztus 16. – Nyár Esti Korzó a Múzsák terén - TiszaPart Mozi

20:30 – UHC koncert

Augusztus 16–20. – Helló Kisúj Feszt – Kisújszállás

Zene, színház, közösségi élmény – az első, de biztosan nem utolsó Helló Kisúj Feszten.:

Augusztus 17: 20:00 Dumaszínház

Augusztus 18. 20:00 – Budapest Bár

Augusztus 17. – Karai Búcsú – Jászkarajenő

Egész napos esemény: főzőverseny, kirakodóvásár, játékok – és természetesen sok-sok zene.

Augusztus 18. – Szolnoki Szimfonikus Nyár - Parti-Túra fesztivál Tiszai Rakpart

Legendás slágerek szimfonikus köntösben – garantáltan felejthetetlen estében lesz része!

20:30 – Queen Symphonic

Augusztus 19. – Túrkeve

Három koncert egy este alatt – Túrkeve is igazi bulihangulatban ünnepli az államalapítást.

20:00 – Filtol Rock&Roll

21:30 – Resistan

23:30 – Monokini rock band

Augusztus 19. – Nyár Esti Korzó a Múzsák terén - TiszaPart Mozi

Csavarjuk fel együtt a szőnyeget a nyáresti koncerten a Tisza-parton – hangulatos lezárása a hosszú hétvégének.

20:00 – Origó koncert

Augusztus 19. – Abony főtér

A legendás rockzenekar örökzöld slágereivel robbantja be a hangulatot Abony főterén.

20:30 – Karthago koncert

Augusztus 20. – Törökszentmiklós

Igazi rock élmény várja a szórakozni vágyókat Törökszentmiklóson

20:00 - Kowalsky meg a Vega koncert

Augusztus 20–23. – Cserkeszőlő

Régi idők nagy slágerei a friss kenyér illatában. Részletes programokkal még adósok, de azt már tudjuk, hogy

Augusztus 23. 21:00 – R-Go koncert szórakoztatja a közönséget.

Augusztus 29. – 28. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál– Tiszai Hajósok tere

Látványos show, indulók és slágerek katonás köntösben. Ha eddig azt hitte, hogy katonazene csak komoly lehet – itt az ideje újragondolni.

Augusztus 25- szeptember 1. – Szolnok Napja

A város legnagyobb ünnepe, tele programokkal kicsiknek-nagyoknak. Ezen a napon minden Szolnokról szól! Tavaly több, mint 60 programon vehettek részt az érdeklődők és idén is rengeteg izgalmas lehetőség várja az lakosságot.



A következő hetek tehát remek lehetőségeket kínálnak arra, hogy élményekkel, zenével, közösségi pillanatokkal töltsék meg a nyár végét – mindezt teljesen ingyen. Válasszon, induljon, kapcsolódjon ki, hiszen a nyár még tartogat életreszóló élményeket.