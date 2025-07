Iskolakezdés: egy hét múlva kezdik kiszállítani az ingyen tankönyveket, külön támogatások is elérhetőek a Jászkunságban

Ahogy a tan-, pontosabban nagykönyvben meg van írva: az iskolakezdés 2025-ben is szeptember 1-jén lesz a 2025/2026-os tanévben, a jövő év június 19-i végső kicsengetésig pedig 181 oktatási nap várja a diákokat a Jászkunságban is. A tanulók szülei ilyentájt már bőszen próbálnak tájékozódni a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról, és jó hír lehet, hogy idén is többféle támogatás elérhető az iskolások számára.

Közeleg az iskolakezdés 2025-ben. Egy héten belül megkezdik a tankönyvek kiszállítását az iskolákba

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Rusvai Károly, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az egyik legfontosabb állami támogatásként a 2025/2026-os tanévben is minden tanuló térítés nélkül kapja meg a tankönyveit. Azokat a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. augusztus 1. és augusztus 22. között előre meghatározott menetrend szerint szállítja ki az iskolákba. A tankönyvek kiadásának időpontjáról az iskolák időben tájékoztatják majd a szülőket.

Iskolakezdés 2025-ben: több mint 11 ezren kapnak ingyen tankönyvet Szolnokon és környékén

– A Szolnoki Tankerületi Központ alapfokú és középfokú intézményei az alaprendelés időszakában 11 ezer 459 tanulónak 138 ezer 645 tankönyvet rendeltek meg az állami támogatásból, összesen 119 millió forint értékben. A tankerület ezen felül a BTMN-s, SNI-s tanulók számára fejlesztő eszközök beszerzésére külön keretet biztosít. Erre a célra most 2 millió 263 ezer forint állt az iskolák rendelkezésére, melyből 304 eszközt szereztek be – közölte az igazgató.

Hozzátette, a Szolnoki Tankerületi Központ által pályázaton nyert ingyenes tankönyvcsomagokból 1585-öt osztott ki a 2024/2025-ös tanévben. A soron következő tanévben pedig ismételten ingyenes tanszercsomagokat osztanak azon 1-8. évfolyamos tanulóknak, akik családjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelnek.

Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van rendeleteikben támogatásokat nyújtani. Szolnokon például elérhető a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás és az egyedi térítési díj támogatás is. Ezek részletei megtalálhatóak a település hivatalos oldalán. Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei féláron vehetik igénybe a tanulói étkezést.